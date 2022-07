Natalie Portman revela cómo fue besar a Chris Hemsworth en Thor 4

Natalie Portman habló de lo que fue la escena de besos con el guapo actor Chris Hemsworth en la película Thor 4 “Love and Thunder”. En una entrevista ella lo definió como “considerado” y “agradable” por un detalle que Thor tuvo con ella.

En una conversación, la actriz que volvió a dar vida a la científica Jane Foster y se convierte en “Lady Thor” confesó que hubo mucha preparación especial para besarse con el australiano.

De acuerdo con la revelación de Portman, Chris Hemsworth tuvo el gran gesto de respetar la dieta vegana que sigue la actriz y no comer carne antes de besarla.

“El día que tuvimos una escena de beso él no comió carne esa mañana porque soy vegana y él come carne como cada media hora, eso fue muy considerado. Eso no es algo que me enoje o que me importe, pero él sólo estaba siendo considerado es una persona muy agradable”, reveló la ganadora del Oscar.

Por su parte, Tessa Thompson, actriz que interpreta a ‘Valkiria’ también dijo que el gesto de Chris Hemsworth fue muy dulce. “No sabía que podía estar sin comer carne. (Chris Hemsworth) puede comerse un bisonte por la mañana. Eso es muy dulce”, agregó.

Con esta confesión de Portman seguro incrementó, aún más, el amor que los fanáticos le tienen a Hemsworth. El actor acumula una legión de admiradoras por su apuesto físico y por su carisma.