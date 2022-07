“Eran como 3 horas de maquillaje diario”: Ana de Armas sobre su caracterización para ‘Blonde’

La actriz Ana de Armas no para de causar múltiples reacciones entre su fie audiencia que ahora aplaude que sea ella quien protagonice la serie ‘Blonde’ que se encargará de mostrar la vida de uno de los íconos femeninos de todos los tiempos como lo sigue siendo Marilyn Monroe.

Es por eso que todas las mirada están puesta sobre ella y su caracterización en la que se muestra similar o casi idéntica a esta sexy rubia que cautivó a todos con su estilo, belleza y talento. Pero, lo que pocos imaginan es que para lograrlo debía pasar por múltiples sacrificios, entre ellos más de 3 horas y media en el área de maquillaje a diario. Con esto deja claro que, pese a todo lo que esto podía implicar, era una responsabilidad que sin duda, la actriz cubano-española estaba dispuesta a asumir para sorprender a sus fans.

Además, con ello también da un salto importante en su carrera, pues su proyección en Netflix le garantiza el éxito mundial, así como la consolidación de su nombre e imagen, sobre todo, porque está interpretando a una mujer que aún todos admiran. Pero, no todo quedó ahí, pues esta también sexy estrella reveló que otros sacrificios tuvo que aguantar para lograr la caracterización casi perfecta de Marilyn.

Ana de Armas cuenta detalles sobre su caracterización para ‘Blonde’

En la serie ‘Blonde’, la actriz Ana de Armas tiene la inmensa responsabilidad de interpretar a una mujer que marcó tendencia en el mundo debido a su particular estilo, por eso, el que ella deba traerla al recuerdo de sus aún fieles fans supone todo un reto que bien supo llevar, sobre todo, porque para que su similitud fuera casi real, no solo pasó por largas horas de maquillaje, sino también de estilismo en los que incluso debió usar pelucas.

Y que ha sido la misma actriz quien confesó que al tocarle interpretar algunas de las etapas más significativas de Marilyn, ésta no siempre llevaba el cabello del mismo tono y para no “sacrificar” su melena original que tiende a ser castaña, recurrieron al uso de pelucas que iban en distintos tonos de rubio. “Tenía que volverme calva todos los días. Eran como tres horas y media de maquillaje todos los días en los que además se debían ajustar cada uno de los peinados para lograr el look exacto de esta importante estrella de Hollywood” , dijo de Armas a los medios y así lo reseñó el portal Hola.

Ahora solo queda esperar el próximo 23 de septiembre, fecha en la que se estrenará está producción en Netflix y redescubrir los aspectos más insospechados de este personaje que para muchos genera mucha curiosidad lo que fue parte de su vida.