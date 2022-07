Bad Bunny en Ecuador: así podría ser el conciertazo en Quito

Bad Bunny El cantante puertorriqueño sorprendió en su concierto en San Juan. (Kevin Winter/Getty Images for dcp)

De a poco los ecuatorianos nos acercamos al concierto más esperado del 2022: Bad Bunny. El puertorriqueño ya está a puertas de arrancar su gira mundial y dejó con la “boca abierta” con su show en Puerto Rico, lo cual nos da un abrebocas de lo que viviremos en Quito el próximo 16 de noviembre.

Detalles del conciertazo

Este 28 de julio el artista más escuchado en lo que va del 2022 transmitió por 13 lugares, en pantalla gigante, sus primeras presentaciones en el Coliseo de San Juan.

“Me Porto Bonito” Bad Bunny junto a Chencho Corleone en vivo. 🇵🇷 pic.twitter.com/J0gE9TZsQP — Archive Bad Bunny (@ArchiveBenito) July 29, 2022

El show fue increíble e inolvidable. Contó con música, baile, espectáculo de luces, casi una decena de artistas invitados, buena energía y reclamos contra el gobierno de Pedro Pierluisi.

¿Prometió una buena party? Bueno, el Conejo malo nos dio más que ello en este primer show. Aunque su tardanza en empezar el concierto fue más de dos horas, este factor no dejó por fuera el magno evento que todos vivieron.

Bad Bunny singing “Efecto”at Un Verano Sin Ti concert. 🏝 pic.twitter.com/TS8v0nTHwB — Access Bad Bunny ☀️🌊❤️ (@AccessBadBunny) July 29, 2022

Se estima que más de 18 mil personas acudieron al Coliseo de Puerto Rico donde el último álbum “Un Verano Sin Ti” sorprendió y puso a corear a los asistentes.

“Espero que la pasen bien. Un saludo a toda la isla completa. Bad Bunny es Puerto Rico entero. Este concierto es para disfrutar, para darle las gracias como me gusta a mí. Todos estamos juntos, no importa dónde estén”, saludó el artista, como parte de su bienvenida.

Se formó el Party, Bad Bunny junto a Jowell y Randy cantando “Safaera” hoy en Puerto Rico. 🔥 pic.twitter.com/o8XABHKptF — Archive Bad Bunny (@ArchiveBenito) July 29, 2022

Me Porto Bonito, Tarot, Tu No Vive Así, Efecto y Safaera fueron los temas que hicieron “explotar” el escenario. En ninguna de las canciones el público no tardó en cantar las letras que han llevado a Bad Bunny al estrellato.