Padre de Regina Blandón sí quiso hacerle daño al abusador de su hija: su respuesta impactó al público

Roberto Blandón, padre de Regina Blandón, se retractó de haber minimizado anteriormente el abuso que sufrió su hija cuando era niña. El actor reconoció que en el momento en que sucedió, se molestó con el agresor, al grado de querer hacerle daño, pero su familia lo convenció de no hacerlo.

Padre de Regina Blandón confiesa que quiso matar a quien abusó de su hija

Hace tiempo, que Regina compartió su historia de acoso sexual por parte de un trabajador de la casa de sus abuelos cuando era niña, aunque aclaró que no se trató de una violación. En ese momento reveló que su padre se había molestado al grado de querer lastimar a quien la agredió.

Tras haber hecho su denuncia pública, su padre fue interrogado sobre la situación. Al ser cuestionado sobre lo sucedido cuando su hija tenía 7 años de edad, él dio su versión de los hechos.

En un encuentro con los medios Roberto se mostró sorprendido y dijo que no sabía que su hija había hablado de su abuso de manera pública, por lo que evitó hablar del tema. Ante los ojos del público, las palabras del actor minimizaron la vivencia de su hija.

“Ah no, pero eso fue hace como 30 mil años y nunca llegó a ser abuso claramente”

Aunque Regina reveló que tuvo que superarlo con años de terapia, su padre declaró:

“No fue tan grave”

Sin embargo, en una reciente entrevista, Roberto volvió a tocar el tema, esta vez dio más detalles sobre lo sucedido. Al ser cuestionado sobre el incidente, el actor de 61 años reconoció que al saber que un hombre había agredido a su hija, quizo hacerle daño.

“Obviamente como papá lo que quieres es lo mejor para tus hijos. Yo, por mí, lo mataba, pero pues no, era cárcel”

También puntualizó que el lamentable suceso ya forma parte del pasado y su familia ha podido superarlo.

“Al final de cuentas, fue un desagradable momento y, como te digo, ya cerramos la página”

Cómo fue el abuso de Regina Blandón

En marzo del 2021, Regina Blandón habló de su experiencia en una entrevista con Isabel Lascurain. Ahí dijo que había sucedido durante unas vacaciones en Acapulco y el agresor había sido un señor que trabajaba para su familia.

“Se metía a mi cuarto en las noches. No hubo una violación como tal, pero sí un abuso sexual. A veces estaba dormido mi hermano en la cama de junto y no lo tiene ni presente o no lo tenía presente hasta hace muy poco”.

En ese momento, Regina dijo que su padre se había molestado mucho al enterarse de la situación.

“Mi papá estuvo a punto de matar al cabr*n”.

Regina decidió hablar sobre su experiencia para unirse contra el abuso sexual y animar a más víctimas a denunciar.