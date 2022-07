Gwyneth Paltrow habló de su ex Ben Affleck y su boda con JLo: fans aplauden su respuesta

Sin rencores Gwyneth Paltrow habla de su ex Ben Affleck y JLo: “Ya su vida no será difícil” Instagram @Gwynethpaltrow

Ben Affleck ha sido un hombre afortunado por haber tenido a su lado no sólo mujeres bellas e inteligentes, sino también maduras para superar sus desafíos como es el caso de su ex Gwyneth Paltrow.

La actriz de Hollywood conoció a Ben en 1997 en el rodaje de Shakespeare in Love y su relación duró 3 años. Tiempo después él conoció a Jennifer López.

En una entrevista que le realizó Howard Stern, Paltrow recordó que fue Affleck quien propició el fin del romance, pues “no se encontraba en un buen momento de su vida como para tener una novia”.

“Es súper inteligente y realmente talentoso y divertido”, dijo en el 2015 Paltrow, quien actualmente está casada con el productor y guionista estadunidense Brad Falchuk.

Una reacción sorpresiva

Pese a que su ruptura no se dio en los mejores términos, la actriz de Iron Man no dudó en expresar su opinión respecto al matrimonio de su ex.

Gwyneth es muy activa en las redes sociales y recientemente realizó una sesión de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram en donde opinó sobre la sorpresiva boda de JLo y Ben el pasado 16 de julio.

Uno de sus seguidores en Instagram le preguntó cómo se sentía con la unión de su ex y la fundadora de la marca Goop contestó que estaba contenta porque finalmente Ben y JLo hayan llegado al altar.

“¡Amor! ¡Tan romántico! ¡Muy feliz por ellos!”, escribió la famosa, de 49 años.

Superado el pasado, la felicidad

Para sus seguidores quedó claro que los rencores entre Ben y Gwyneth, están superados y que la madurez permite acercamientos entre personas que compartieron momentos importantes en sus vidas.

20 años esperaron Jennifer López y Ben Affleck para cumplir el sueño de ser marido y mujer. Lo hicieron en la más estricta intimidad familiar y sorprendieron al mundo con la noticia.

«Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Paciente de 20 años», expresó la cantante en una carta donde confirmó la unión matrimonial.