Lucía Méndez asegura que podría ganar millones en OnlyFans

A sus 67 años, Lucía Méndez es una de las divas de la televisión que sigue en el gusto del público y ahora reveló que muchos de sus seguidores le han pedido que se estrene en el mundo de OnlyFans.

Por lo que la actriz reveló que si llega a hacerles caso con esta petición podría ganar millones.

“Yo sé que ganaría millones de pesos y me lo han pedido muchas personas, pero a estas alturas de mi vida, no lo haría”, dijo la artista en un reciente encuentro con los medios.

La artista reveló que el principal motivo que la detiene a abrir su perfil esta plataforma de contenido es su hijo, Pedro Antonio Torres, ya que le tiene respeto a él.

“Yo no tengo marido, pero tengo un hijo que se merece mi respeto, no porque esté mal salir en OnlyFans, pero con mi hijo tengo una relación de mucho respeto, me cuida, nos cuidamos”, agregó.

Cabe mencionar que hace unos meses, Lucía también habló sobre los deseos que tiene su público por verla incursionando en este mundo.

“Yo respeto mucho a la gente que hace OnlyFans, tienen unos cuerpos preciosos, son aventadas, son valientes… pero yo, en primer lugar, creo que mi hijo me colgaría del palo más alto en el Zócalo, Pedro Antonio no me lo entendería”, dijo en aquella ocasión.

También se sintió agradecida por que a su edad, el público la sigue considerando atractiva.

“Se los agradezco mucho a todos ustedes que me digan que haga OnlyFans, porque me han de ver buen cuerpo a estas alturas de mi vida, pero sinceramente, no me atrevería”, dijo Méndez.

Además, la actriz fue cuestionada sobre su vida amorosa y aseguró que no está cerrada a conocer a alguien nuevo, sin embargo, nadie la conquistado.

Lucía Méndez celebra sus 50 años de trayectoria

La artista se encuentra celebrando sus cinco década de trayectoria, por lo que visitó el programa “Hoy” y compartió un poco de más de su experiencia en el mundo del espectáculo.