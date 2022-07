¿Infiel como Piqué? Cristiano Ronaldo le hizo tentadora invitación a esta modelo de OnlyFans

El mundo sigue atentamente los pasos de Cristiano Ronaldo, no solo por la incertidumbre profesional que rodea su carrera deportiva en este momento, sino también por su presunto interés hacia una modelo de OnlyFans.

Ella se llama Alyson Eckmann y durante una dinámica con sus seguidores de TikTok relató que el portugués tuvo un acercamiento hacia ella tiempo atrás.

De acuerdo con Quién, la ex presentadora de televisión estadounidense reveló que el deportista estuvo enviándole mensajes de texto durante un mes y le hizo varias invitaciones para verse en su casa, que rechazó.

¿Cristiano Ronaldo le fue infiel a Georgina Rodríguez?

Según las declaraciones de la joven de 31 años, se volvieron amigos después de encontrarse en una fiesta. “Yo presenté el evento de Cristiano Ronaldo de su perfume nuevo. Entonces nos hicimos como amigos en la fiesta y me invitó a su casa”, dijo.

Su respuesta fue muy clara: “ni de coña”, expresó, porque “sabía lo que iba a pasar y tenía que trabajar”. “Mi amiga, que estaba ahí conmigo, me dijo: ‘Aly, no puedes decir que no, por favor’. Le dije a Cristiano: ‘me tienes que mandar a mi casa con un chófer tuyo, cuando yo diga’”, agregó.

@alysoneckmann Replying to @luis sacristan a Ronaldo le doy 10/10 de simpatico y educado!! ♬ original sound - Aly Eckmann

Ante esta petición, el ex jugador del Real Madrid dijo que sí y se reunieron en una ocasión. “Entonces nos fuimos de la fiesta, nos separamos. Mi amiga fue con él, yo fui con su mánager, y acabamos en su casa. Nos tomamos unas copas de champán y ya, como a las tres de la mañana, le dije que quería irme para mi casa y me mandó con su chófer. Y ya está”.

No obstante, dejó claro que él le estuvo escribiendo a lo largo de un mes, pero luego ella se rehusó a ir nuevamente a su hogar por la distancia.

“Podría haber sido Georgina”, dijo en su TikTok, pero no aclaró si esto sucedió antes o durante la relación del delantero con su actual pareja, sin embargo, se cree que fue previo a que establecieran su familia.