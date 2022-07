Esto es lo que Ángela Aguilar pide para su camerino antes de cada concierto

Ángela Aguilar se ha convertido en una de las cantantes más exitosas, gracias al impulso de su papá, Pepe Aguilar, y al talento que heredó de su familia.

Por lo que la joven está acostumbrada a compartir una lista de exigencias en su camerino, antes de cada show, como la estrella internacional que ya es.

La intérprete de “En realidad” compartió en el podcast “Cheleando con las estrellas” qué es lo que pide para sentirse más cómoda.

“Yo siempre he tenido el mismo rider, que es básicamente lo que pides para tu camerino: siempre pido agua caliente, limón, miel, Maruchan y pepinos. Eso es lo que pido”, dijo Ángela.

La joven resaltó que a muchos les asombra que pida sopas instantáneas, ya que algunos podrían pensar que sus exigencias son mayores, como caviar o algún platillo exótico.

“Los artistas entran a mi camerino, se burlan de mí, pero al final del día todos se comen una Maruchan. Entonces, no sé quién está ganando aquí, si ellos y yo”, agregó.

Su ritual antes de salir al escenario

Por otro lado, la intérprete cuenta con un ritual especial, y que la música es muy importante para ella, ya que no se ve haciendo otra cosa.

“Creo que es lo único que sé hacer en la vida y lo digo en el mejor sentido del mundo, no diciendo: ‘Como es lo único, es lo que voy a hacer’. No. Siento que socializar, entrevistas, ir a comer, salir, no sé, yo no sé hacer esas cosas, pero me subo a un escenario y me siento en casa”, dijo Ángela en una entrevista con el programa “Ventaneando”.

También contó cómo es el proceso para prepararse. “Me arreglo, el maquillaje es muy importante para mí, porque siento mi capa de ‘Superman’, cuando me pongo mis vestidos típicos y me pongo mi maquillaje”, agregó.

Para antes de salir al escenario, Aguilar se aparta y se toma un tiempo para ella. “Pero, a parte de eso, tengo un punto, unos 10 minutos antes de salir a cantar, donde nadie me puede tocar y estoy yo sola en una esquina, casi, casi castigada, concentrada, pensando, proyectando lo que quiero y ya después salgo a cantar”, confesó.

A través de su cuenta de instagram, la artista suele compartir y mostrar algunas imágenes de ella en conciertos.

Destaca que siempre irradia felicidad cuando está arriba de un escenario.