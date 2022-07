Fallece a los 80 años el actor David Warner: recordado por su rol de villano en Titanic

A los 80 años falleció el actor británico David Warner, recordado por interpretar varios papeles de villano durante su carrera en el mundo del cine, siendo uno de los más recordados su rol de Spicer Lovejoy en la cinta Titanic.

Según informó BBC, la muerte del intérprete fue a causa de una enfermedad relacionada con el cáncer.

“Durante los últimos 18 meses se enfrentó a su diagnóstico con su característica elegancia y dignidad”, señaló su familia en un comunicado enviado al citado medio.

“Será muy añorado por su familia y sus amigos, y recordado como un hombre, compañero y padre de gran corazón, generoso y compasivo, cuyo legado de trabajo extraordinario ha emocionado a tantos durante tantos años”, expresaron.

La carrera de David Warner

El intérprete apareció además en destacadas películas como La Profecía, Perros de paja, La cruz de hierro, La mujer del teniente francés, Tron, In the Mouth of Madness, Scream 2, El planeta de los simios y El regreso de Mary Poppins.

En su trayectoria, Warner ganó un premio Emmy como actor secundario en una miniseries o especial por su rol en Masada. Además, fue nominado a un Bafta al mejor actor británico.