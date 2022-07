Por esta razón Evelyn Calderón no presume a su pareja y hermano del técnico del Emelec en redes sociales

Una de las relaciones que más ha cautivado a los amantes del fútbol y de la prensa rosa es la que mantienen Juan Rescalvo y la comunicadora Evelyn Vanessa Calderón. El amorío entre el español y la ecuatoriana va de cara a cumplir sus dos años y, hace poco, desmintieron que están separados.

La Coqueta del Cerro no tardó en referirse a los rumores que abundan en redes sociales. Tachó que el hecho que no presuma a su pareja en redes sociales no quiere decir que no esté con él o que atraviesen un mal momento. “Piensan que uno tiene que publicar toda su vida ahí y no es así”, justificó.

En una breve charla con el medio Extra, agradeció a Dios por el buen momento que tiene con Juan, entrenador asistente de Emelec y hermano del actual director técnico del Bombillo.

Ambos han tardado varias semanas en subir fotografías compartiendo, no obstante, en cada uno de los momentos pasados se la devoción que tienen el uno hacia el otro. Por ejemplo, Rescalvo publicó en Instagram el 29 de mayo una foto de ellos que acompañó con la frase : “Con mi compañera de viaje”.

Mientras que Calderón hizo referencia a su pareja el pasado 02 de junio en una cena romántica. Recordar que Evelyn y Juan están comprometidos y llevan un año y cinco meses de relación.

¿Cuándo se comprometieron?

El 08 de junio del 2021, durante el programa En Contacto, Calderón y Rescalvo anunciaron su compromiso. El mismo se plasmó días antes cuando la guayaquileña estuvo en Colombia conociendo a los padres de su amado.

“Les habla Juan Rescalvo. Respecto a lo que me preguntás, es cierto. Va a haber boda, y queremos que sea una exclusiva”, dijo en aquel programa el asistente técnico. Aunque ya ha pasado un año, no se ha revelado el lugar y fecha para el esperado matrimonio.