¡Del reguetón al cine! Nicky Jam cuenta cómo hizo para se parte del elenco de este clásico policial de la pantalla grande

El referente del género urbano Nicky Jam contó cómo fue su plan para ser parte del elenco de la película “Bad boys 3″. En una entrevista con El Chombo en su canal de YouTube, el puertorriqueño narró paso por paso como se convirtió en uno de los villanos del rodaje.

El intérprete de “Piensas en mí” empezó contando sobre su plan para ser protagonista en la cinta. El boricua dijo que todo inició cuando tuvo un encuentro con Will Smith en el mundial de Rusia 2018, donde le incluyó en las voces de la canción oficial de este famoso evento deportivo.

Nicky tenía planeado lanzarle varias indirectas al estadounidense para lograr que este lo vincule en el grupo de autores. Entonces en una conversación le dijo “Méteme ahí”, a lo que Smith le contestó en inglés: “¡Sí! Has el casting primero a ver si te va bien”.

Así el ‘old school’ del reguetón se presentó frente a tres mujeres que fueron las encargadas de escoger los personajes y dar luz verde para que estén adentro del film.

Las juezas lo miraban para ver su nivel de actuación con semblante serio. Lo único que le dijeron minutos antes de iniciar con la prueba fue “acción”.

“Estaba en una silla haciendo mi parte. Supuestamente yo estaba inconsciente y me desperté. Entonces yo tuve que gritar, hacer mi parte y todo. La señoras solo me miraron y me dijeron muchas gracias”, contó mientras se reía.

Finalmente, Nicky Jam dijo que logró obtener el papel de uno de los villanos de la película, por lo que según él, “le salió bien el ‘truquito’ de meterlo a la Copa del Mundo” a Will Smith.

El reguetonero villano

Zway-Lo fue el personaje de Nicky Jam en la tercera entrega de “Bad boys” donde fue uno de los villanos antagonistas e incluso muere en una de las escenas. El estreno de la película fue el 17 de enero de 2020.

La trama trata sobre los policías de la vieja escuela Mike Lowery y Marcus Burnett que vuelven a patrullar las calles juntos, para derrotar al líder vicioso de un cartel de drogas de Miami.