Actriz de Enchufe TV fue asaltada en Quito y entre lágrimas contó la experiencia

La delincuencia está imparable en el Ecuador. La poca acción de las autoridades permite que cada día se cobre más víctimas de este delito, el cual no distingue estrato social, género y locación.

Este jueves 21 de julio la actriz e influencer María Karla Gómez, reconocida por su participación en Enchufe TV, fue víctima de un robo mientras grababa contenido para una marca de ropa. A través de sus redes sociales contó el “calvario” que tuvo que pasar y entre lágrimas denunció la falta de colaboración de la Policía Nacional.

Mientras se encontraban en Cumbayá, para realizar contenido con prendas de vestir, antisociales hicieron de las suyas para robar 5 mil dólares en productos según la actriz. Ella relató que el vehículo estaba parqueado en la “Zona Azul”, un lugar que supuestamente debe ser seguro.

“Hubo un momento cuando estábamos haciendo los videos y cuando regresamos al auto para cambiarnos nos damos cuenta que habían roto un vidrio de una de las ventanas”. Enfatizó que le robaron todo, incluso las carteras que dejaron en el interior del automotor.

Lo peor de ello, desde el punto de vista de la modelo de origen cubano, fue que se sustrajeron un iPhone 13 que recién fue adquirido. El robo a su dispositivo móvil ocurre meses después que dejó su pasado celular en un taxi.

El robo de su teléfono fue devastador para Gómez ya que ella vive de la creación de contenido. “La Policía de este país no da respaldo de nada, no les importa, no dicen nada, no apoyan . ¿Qué va a pasar? Me voy a tener que ir del país porque ni siquiera se puede trabajar en paz”, señaló vía historias de Instagram.

Este incidente con la actriz se da días después que la presentadora y también modelo María Fernanda Ríos revelara que fue víctima de la delincuencia. Producto de un atracó se vio afectada en su integridad, precisamente su cuello quedó con marcas del ultraje.

La exjurado de Ecuador Tiene Talento solicitó al presidente Guillermo Lasso y demás autoridades un control efectivo para precautelar la vida de los ciudadanos que sufren estas peripecias a diario mientras salen a trabajar.