Nicky Jam y las reglas de oro que recomienda a sus fans para no tener novia

Nicky Jam vuelve a tomarse las redes para dar argumentos a sus fans sobre la mejor opción que supera a “tener novia”. Desde su Facebook, el ‘old school’ del reguetón aseguró que “es mejor ser amigos con derecho” que tener una relación seria.

La primera razón principal que sostiene es que no se necesita “presentar a la familia”. Así se evitan ser cuestionados por padres, hermanos, primos sobre si lo que tienen es algo serio o no, o cómo fue la historia de dónde se conocieron.

Como segunda regla, el cantante dijo que no existirá problemas con los celos, porque no habrá la necesidad de “pelear”. Los amigos con derecho no tienen la necesidad caer en ello, según él.

“No toca celebrar aniversarios o fechas especiales”, es la tercera normativa que presentó a los internautas. El intérprete de “Piensas en mi” dijo que si no tienes que estar pendiente de eso porque “estas más tranquilo”.

Finalmente, la cuarta y la última aconsejó que hay que andar “sin rodeos”, las aventuras libres son directas. No hay porque complicar el asunto, el artista considera que si se gustan ese es el punto y listo.

Culminó el texto interactuando con sus seguidores. “Cuénteme para ustedes por qué es mejor ser amigos con derecho que novios”, escribió en el cierre de la publicación.

El ‘post’ tuvo más de 10 000 reacciones, cerca de 1 500 comentario y se difundió rápidamente. El puertorriqueño cuenta con cerca de 30 millones de seguidores en Facebook, en Instagram supera los 43 millones y en TikTok esta a punto de llegar a los 5 millones.

Nicky fue uno de los pionero que dio inicio al género urbano junto a Daddy Yankee y otras personalidades que despuntaron en este ritmo, que hasta en la actualidad, continua teniendo protagonismo.