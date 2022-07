‘Manifiesto’: 4 impactantes datos sobre la serie de misterio que tanto ha gustado en Netflix

Los amantes del misterio, incertidumbre y momentos insospechados están de júbilo desde que ‘Manifiesto’ se añadió al catálogo de entretenimiento, pues esta serie que originalmente se estrenó en 2018 sorprende a todos en el servicio streaming por su originalidad y trama fuera de serie que tiene, hasta ahora, a todos cautivados.

Y es que esta producción gira en torno a un misterioso vuelo que despegó y tumbo un rumbo inesperado, pero luego de varios años éste llega a su punto final con los mismos pasajeros quienes no han manifestado ningún tipo de cambio físico y les tocará a ellos ahora adaptarse a una vida que transcurrió sin su presencia.

Esto resulta inexplicable para todos y ahí es donde se encuentra el atractivo principal de esta historia que se ha convertido en todo un “boom”, pues resulta novedosa, ingeniosa, pero sobre todo que es capaz de romper todos los esquemas debido a que no es una historia cualquiera o tan predecible como muchos imaginan que es. Así que si aún no has tenido oportunidad de verla, no dejes de verla y deleitarte con sus episodios que están plagados de misterios y drama.

Esto es lo que debes saber de ‘Manifiesto’, la serie furor de Netflix

Hasta ahora ‘Manifiesto’ está llamada a ser una de las producciones más impactantes, inimaginables y que también ha generado muchos debates debido a su temática que muchos consideran aburrida, mientras que otros encuentran apasionante sobre todo por el toque o giro siempre inesperado de cada capítulo.

Cierto o no, aquí te ofrecemos unos datos que te pueden ayudar a entenderla y saber de dónde surgió esta producción que es ahora muy exitosa en Netflix:

1. Es un drama sobrenatural que se estrenó en NBC sin éxito: Originalmente esta trama que maneja distintos aspectos emocionales fue creada para el público televisivo amante de series como ‘Lost’ en las que hay muchos misterios sin resolver y situaciones cada vez más inexplicables. Pero desde que se mostró en 2018, ésta no tuvo el impacto que ha tenido en la plataforma streaming en la que ahora es todo un fenómeno debido a su extraña e inquietante temática.

2. Es compleja y requirió de varios guionistas: Por ser ‘Manifiesto’ una producción un poco fuera de serie requirió de la participación de varios escritores quienes le fueron dando forma hasta llegar a un resultado inquietante, innovador y hasta perturbador para quienes quiere siempre encontrar respuestas rápidas de lo que se está presentando. Aquí estuvieron: Jeff Rake, MW Cartozian Wilson, Margaret Rose Lester, Ezra Nachman, Matthew Lau, Greg Nelson, Margaret Easley, Amanda Green y Laura Putne, Matthew Fernandez y Bobak Esfarjani.

3. Ha recibido duras críticas: Pese a que ha sido de mucho impacto, la serie también ha tenido varias opiniones que van en contra de lo que muchos han considerado como exitoso, pues hay quienes aseguran que por momentos se torna un poco lenta, aburrida, pero sobre todo nada original, porque no explora un escenario diferente a lo que ya se ha visto en otras producciones.

4. Posee un elenco que todos aplauden: En esta serie están presentes importantes figuras como: Josh Dallas, Melissa Roxburgh, J.R. Ramirez, Parveen Kaur, Athena Karkanis, Luna Blaise, Daryl Edwards, Jack Messina y Matt Long.