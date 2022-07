Las fotos más sensuales de Carmen Villalobos, que ahora es una de las solteras más deseadas de Colombia

Desde que celebró su cumpleaños el pasado 13 de julio, por todo lo alto y sin Sebastián Caicedo, la actriz Carmen Villalobos confirmó una vez que la ruptura emocional era irreversible. Tan solo faltaba el comunicado oficial, que ambos lo hicieron días más tarde.

Lee más: las primeras palabras de Carmen Villalobos tras dejar a Sebastián Caicedo

La actual protagonista del remake de Hasta que la plata nos separe, donde da vida a la empresaria Alejandra Maldonado, se convierte ahora en una de las mujeres solteras más codiciadas de Colombia.

A sus 39 años recién cumplidos, luce hermosa, radiante y enérgica. Tampoco tiene hijos hasta ahora, lo que aumenta el deseo de muchos hacia ella.

“Elijo rodearme de personas que suman, de personas transparentes, de almas con el corazón lleno de nobleza, que te abrazan con sinceridad, bondad y que te llenan de amor, risas, bailes y hasta te hacen cantar”, publicó a modo de reflexión principios de julio en historias de Instagram.

Con esto dejaba claro que estaba sobrellevando un proceso de sanación y cambios. Pero ni eso le quita el buen sentido del humor a esta casi “señora de las 4 décadas”, que en cualquier ocurrencia en redes sociales es capaz de salir a bailar hasta el vallenato más sincero.

No cabe duda que Carmen Villalobos ahora está dedicada a una sola cosa, A ELLA. Su experiencia en el matrimonio le convierte en una mujer de experiencia, con esos detalles de sabiduría que cortan la seguridad de todo hombre. Y tal vez no tiene la fama de Shakira, pero es una dura cuando se trata de fotografías.

Las imágenes más sensuales de Carmen Villalobos, la nueva soltera de Colombia

Carmen Villalobos nació en Barranquilla y su nombre completo es Yorley del Carmen Villalobos Barrios. A los 18 años debutó en la televisión, a través del programa infantil Club 10, pero fue a los 20 años cuando participó en su primera telenovela: Amor a la plancha, interpretando a “Ernestina Pulido”.

A partir de entonces ha estado en un sinfín de producciones televisivas, donde destacan: La tormenta, Sin senos no hay paraíso, Made in Cartagena, Ojo por ojo, El final del paraíso y Café con aroma de mujer (remake).

En 2017 ganó en los Premios Tu Mundo en la categoría “I‘m Sexy and I know it”, gracias a su participación en Sin senos no hay paraíso. Y recientemente se llevó el galardón en los Premios India Catalina como “Mejor actriz antagónica”, gracias a su papel de “Lucía Sanclemente” en Café con aroma de mujer.