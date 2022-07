Bárbara Streisand encontró el amor después de los 50: hoy tiene 80 y enseñó que nunca es tarde

Si algo aún posee Bárbara Streisand es personalidad. A través de un carácter bien definido, su temple y sobre todo su talento esta estrella que todos admiran llega a sus 80 años más plena que nunca.

Y es que a pesar de los desaciertos que se le han atravesado en su vida personal y profesional, esta gran artista ha sabido salir adelante y ahora más que no solo está más feliz que nunca, sino dispuesta a seguir siendo referencia entre quienes consideran que no hay edad para encontrar el verdadero amor y de sentirse segura de ser una misma sin temor al qué dirán ni que esto signifique el dejar la autenticidad por complacer a los demás.

Sobre todo porque ella ha logrado ser muy directa, ha demostrado que está muy contenta con quien es y lo que se fue convirtiendo cuando su carrera apenas despagaba, por eso, hoy más que nunca es un ejemplo a seguir, no pierde vigencia y demuestra que el verdadero amor sí existe y no importa la edad que se tenga para que éste finalmente llegue, se consolide y sea pleno.

Lecciones de vida y amor que ha dado Bárbara Streisand

En su vida, Bárbara Streisand no solo tuvo que labrar su camino, sino también debió hacerlo sola y dispuesta a buscar la manera de poder encajar entre el competitivo mundo del entretenimiento en el que en principio no fue muy tomada en cuenta, sin embargo su carisma y potente voz, así como su belleza le ayudaron a no decaer y por eso, los primeros pasos los dio en los clubes nocturnos y teatros que la llevaron luego a incursionar en la televisión e incluso estuvo nominada a los Grammy en 1963 luego de que sacara su disco que fue todo un éxito.

En ese ínterin conoció a Elliot Gould un hombre que llegó a su vida para formar una familia, ya que se casaron, tuvieron un hijo, pero esta unión duró 3 años, ya que éste no aguantó su indetenible éxito o fama y la dejó seguir su camino. Pero esto no fue impedimento para ella, pues luego salió con personalidades como Richard Gere, Clint Eastwood y Andre Agassi, así como otras figuras que deseaban tener más que una amistad con ella.

Pero, no fue sino a los 55 años que Bárbara conoció a James Brolin el hombre de su vida, ese que hasta la fecha se ha mantenido a su lado y el que le ha demostrado no solo fidelidad, sino también que el amor verdadero existe y no importa la edad que se tenga, pues cuando es sincero y mutuo no hay quien lo impida. Con esto, ella no solo aprendió a que valorar ese sentimiento tras varias rupturas o amores pasajeros, sino que también estaba dispuesta a no dejarlo pasar, pues a pesar de no tener apuro, estaba segura de que nunca se es tarde para consolidar el amor.

Tanto que una vez que llegaron al altar, ambos se dedicaron a pasar tiempo juntos, aprendieron a quererse, cuidarse y sobre todo mantenerse en paz. Incluso, en una entrevista Streisand llegó a decir que las alfombras rojas y todo el estrellato quedó en segundo plano, porque ella quería disfrutar de este amor que hoy día se mantiene y en el que ambos se han ido dando apoyo en sus carreras en las que se mantienen activos deleitando a sus fans con su talento e historia de amor.