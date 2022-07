Los curiosos “rituales” que hace La Segura para realizar muchas de sus actividades diarias

La Segura ha demostrado tener muchas habilidades que van desde su talento para crear contenido en las redes sociales hasta la manera en que edita sus videos. Pero al igual que suele pasar con varias personas, la joven reveló tiene ciertos “rituales” o “manías” que debe llevar a cabo para poder desempeñar una tarea o concentrarse en una actividad en específico.

Natalia Segura no es la única celebridad que se deja llevar por esto ya que varios artistas han revelado que a lo largo de sus carreras han desarrollado ciertas manías o tics que a modo de superstición suelen hacer antes, durante o después de diferentes actividades. Entre ellos figura Frida Khalo y su obsesión por incorporar plantas en sus obras, Lupita Nyong’o que teje antes de un evento importante o Beyoncé que reza antes de cada presentación.

Puede leer: Los consejos de La Segura para mantener una relación a distancia

Pero en lo que respecta a La Segura son varias cosas que suele hacer para poder llevar a cabo de manera exitosa alguna tarea, que si bien puede cotidiana como dormir, también puede ser más complicada como editar sus videos.

Por ejemplo, una de sus particularidades es que no puede estornudar de manera espontánea sino que debe inducir la acción mirando hacía una fuente de luz. “Yo estimulo el estornudo. Para yo poder estornudar tengo que ponerme la linterna del teléfono acá”, dijo mientras apuntaba a su rostro.

Instagram: @la_segura

Lea también: ¿La Segura es la novia oficial o amante de Ignacio Baladan?

Por otro lado, también reveló que uno de sus rituales antes de dormir consiste en hacer cubrirse completamente con su sábana. “Antes de dormir yo me hago una cuevita con la cobija. O sea, literalmente me hago una cuevita, me da calor, me quito la cobija, me da frío, me la pongo”, comentó La Segura, haciendo referencia a que también suele hacer esto mismo cuando debe concentrarse en algo importante.

Instagram: @la_segura

Otra particularidad de la creadora de contenido es que para poder editar sus videos debe estar enfocada en su totalidad con esa actividad. “Me aterra, odio, detesto, yo no sé qué me da por dentro cuando me hablan y yo estoy editando”, confesó Natalia.

Instagram: @la_segura

También dejó ver otros detalles que más que rituales son particularidades, como que siempre debe dejar un trozo pequeño de comida en su plato y que intenta que sus historias siempre tengan algo de música de fondo.

Instagram: @la_segura