Brad Pitt se une al estilo andrógino de su hija Shiloh al desfilar en falda y divide opiniones

Brad Pitt robó miradas en Berlín con su atrevido look. Foto: Instagram @bradpittofflcial

Brad Pitt apareció en la alfombra roja de la premiere de su nueva cinta ‘Bullet Train’ donde sorprendió al mostrarse totalmente lejos de los looks formales a los que está acostumbrado a mostrar en este tipo de eventos. El famoso apostó por lucir un vestuario sin género al mejor estilo de su hija Shiloh.

A sus 58 años, el actor rompió el convencionalismo de los géneros demostrando que sigue siendo un ícono de estilo y moda con su desfile en Berlín.

El look arriesgado de Brad Pitt

El actor apostó por un saco marrón y una falda de lino en el mismo tono que combinó con una camisa lila, unos anteojos marrones Ray Ban y unos borcegos de cuero.

Lo que más llamó la atención sin duda, fueron sus piernas que quedaron al descubierto. Y es que el famoso mostró por primera vez sus pantorrillas musculosas junto con sus tatuajes, una cabeza de rinoceronte y un cráneo humano.

Brad Pitt trug auf der Premiere von "Bullet Train" einen Rock, und hey, sogar ich als cis Mann sage, dass das echt heiß aussieht! pic.twitter.com/mPrrG9ARTo — Ralf von Mimikama (@Astariel_) July 20, 2022

El actor llamó la atención de todos los presentes y dividió opiniones en las redes sociales entre quienes consideraron su look acertado por las altas temperaturas que se viven en Europa y quienes consideran que fue extremista.

“Brad Pitt, piernas 10 con casi 60 años”. El único reportaje que quiero leer ahora mismo pic.twitter.com/BYENRna8rv — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) July 19, 2022

“La brisa, la brisa”, respondió el actor tras ser consultado sobre la razón de su atuendo.

“Brad Pitt mostrando sus piernas es todo lo que está bien”, “Brad sigue siendo tan sexy como siempre”, “A Brad se le olvido que ya está viejo”, “Se le olvido el buen vestir”, “Ay no, otro que quiere imponer el mal vestir”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

Sin embargo, hace un año Pitt aseguró en una entrevista a Esquire que siempre busca estar cómodo.

“Te haces mayor, te vuelves más irritable y la comodidad se vuelve más importante. Creo que es tan simple como eso. Si tengo un estilo, no es estilo”, detalló. “Me gusta el monocromo, sin que sea un uniforme. Me gusta la sencillez. Me gustan los detalles en las costuras”, dijo.