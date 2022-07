A mí me pareció una falta de respeto, Tania Rincón estalla en contra de Luz María, la empresaria multimillonaria

Semanas atrás, María José Villavicencio mejor conocida como Luz María, la empresaria multimillonaria, estuvo de visita en tierras mexicanas, donde realizó una pequeña gira de promoción y aprovechó la oportunidad para presentarse en los MTV MIAW.

Como parte del tour promocional, María José o la empresaria multimillonaria, acudió al programa La Caminera conducido por Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay, donde reveló cómo fue que nació este iconico personaje.

Sin embargo, días más tarde, un escándalo en torno a la empresaria surgió, donde la acusaban de fraude, discriminación, transfobia e incumplimiento de contratos. En la denuncia se señaló que la actriz tenía ocho fechas pactadas por las que cobraba 13 mil dólares cada una por anticipado, lo equivalente al 50 por ciento.

Pero eso no fue todo, ya que en el mismo comunicado, se compartió que después de la primera presentación chicos travesti y trans se fotografiaron con Luz María y posteriormente, en el camino de regreso mencionó que no le parecía apropiado tomarse fotos con chicos sin playera y con hombres con maquillaje de payaso, ya que su público era familiar.

Tras estas declaraciones, nuevas acusaciones en su contra comenzaron a surgir, por lo cual, la actriz abandonó el país, dejando a miles de fanáticos decepcionados por su comportamiento, entre ellos, la presentadora de radio y televisión Tania Rincón, quien en el programa La Caminera, reveló detalles no tan buenos, de la visita de Luz María.

”A mí me pareció una falta de respeto que llegues a un lugar sin saludar, no llegó puntual, era en vivo pero no llegó, entró hablando por teléfono, ha venido gente muy importante que llega y saluda,eso es una falta de respeto, nos esperamos a que terminara su llamada, fue lo que ocurrió”, dijo Tania Rincón.