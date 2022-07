Evaluna deslumbra en su postparto: así logra los mejores estilos urbanos

Después de dar a luz, Evaluna se encuentra más activa que nunca en su trabajo, de modo que ha mostrado una nueva versión más llamativa y novedosa con outfits que van desde lo urbano hasta lo más elegante.

En las últimas semanas, hemos visto que Evaluna está desempeñándose como jueza de La Voz Kids España, donde trabaja de la mano con la cantante española Aitana y ha demostrado que está en uno de los mejores momentos de su vida.

Aunque ha recibido duras críticas después de convertirse en madre, la artista no ha permitido que nada le robe su brillo y, por eso, no ha tenido miedo en mostrar cómo ha evolucionado su look después de convertirse en madre.

Han pasado tan solo 3 meses desde que la más pequeña de la familia Montaner llegó, pero la artista ha demostrado que está lista para estar activa en las dos facetas de su vida, de modo que ya ha vuelto a los escenarios y también sigue con sus compromisos en televisión.

Todo esto bajo el mejor estilo, ya que cada uno de sus outfits se vuelve referencia entre los fanáticos , quienes dejan sus halagos en cada publicación.

Así es como Evaluna ha logrado los mejores looks

Top y blazer

Este fue uno de los primeros estilos con el que sorprendió, ya que mezcló la elegancia con el estilo urbano. Combinó un top corto y un blazer, además de llevar una sombra en tono azul claro.

Traje de piel

En una versión mucho más sensual con un traje de polipiel con botas altas y de tacón, combinadas con traje de manga larga. Todo el estilo era en tonalidad negra, además de llevar una coleta de caballo larga.

Short de mezclilla y botas

Este estilo es mucho más relajado, pero con una gran manera de destacar la personalidad de la famosa. El atuendo estaba conformado por uno shorts altos y unas botas con acabado cuadrado.

Estilo elegante

En una versión mucho más sofisticada y elegante. En este caso, llevó un vestido verde neón con pequeñas telas que le daban volumen con estilo llamativo.