Alex Rodríguez dijo esto sobre JLo y prueba que es todo un caballero

Jennifer Lopez sorprendió al mundo este pasado fin de semana al anunciar su boda con Ben Affleck, después de un año de relación con el actor, luego de su ruptura con Alex Rodríguez.

La pandemia enfrió la unión del deportista y la cantante, quienes en principio pensaron pasar por el altar tras una romántica pedida de mano que se volvió viral.

Sin embargo, los problemas surgieron y pese a que intentaron arreglar su situación asistiendo a terapia, le pusieron un final definitivo en abril de 2021.

No obstante, esto no generó rencor entre los famosos. O al menos de parte del estadounidense de 46 años, quien hace pocos días le confesó a Martha Stewart en su podcast lo que piensa de su ex.

Esto fue lo que dijo Alex Rodríguez sobre Jennifer Lopez

“Gracias a Dios, no tengo arrepentimientos. Mira, lo pasamos muy bien. Más importante aún, siempre pusimos a los niños al frente y en el centro de todo lo que hacíamos”, comenzó relatando en la charla al ser cuestionado por la intérprete de On the floor.

“Esto es lo que les diré sobre Jennifer, y se los dije a algunos de mis colegas aquí el otro día, ella es el ser humano más talentoso con el que he estado, la más trabajadora y creo que la mejor artista del mundo hoy en día”, expresó, según AS.

Con esto, demostró que es todo un caballero que no habla mal de sus exparejas, generando una gran impresión en las redes sociales, en especial tras darse a conocer el “sí quiero” de Lopez con Affleck.

“Me gustó cómo habló de ella, se nota que la respeta”, “Así se comportan los hombres”, “Todas las parejas deberían terminar así”, “Terminar con alguien no significa odiarse”, “Es un caballero, definitivamente”; fueron parte de los halagos que recibió.