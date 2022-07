Rayo Viscarra hizo revelaciones sobre sus relaciones con “las rubias” de la farándula ecuatoriana

“Rayo Viscarra” como se lo conoce tras su participación en varios realities en Ecuador, reveló detalles sobre sus relaciones amorosas con famosas de la farándula.

En una entrevista con el youtuber Jonathan Estrada, Arturo “Rayo” Viscarra no pudo escaparse de las preguntas sobre las vinculaciones o especulaciones que se han dado con algunas de las famosas de la televisión.

¿Qué pasó con Carolina Jaume y Rayo?

Pese a que Carolina Jaume ya había confirmado que mantuvo una corta relación con Rayo, ahora fue el turno del ex chico reality de dar detalles sobre esta relación.

Aunque indicó que por el momento no mantiene una relación sentimental con Carolina, sí confirmó que la tuvieron en un momento pero no lo revelaron porque a él (Rayo) no le gusta hacer público el tema de sus parejas. “Prefiero tenerla (la historia) para mi”, indicó.

¿Qué pasó con La Gringa y Rayo?

Mucho se especuló que Christina Harzer, más conocida como “la Gringa” y ex del presentador Carlos José Matamoros, en algún momento mantuvo una relación con Rayo. Ninguno de los dos se había pronunciado al respecto, pero Viscarra declaró que una de las “rubias” con las que mantuvo una relación fue ella, aunque no especificó cuándo. Rayo señaló que cuando La Gringa vino a Ecuador, Rayo y sus compañeros de baile fueron los primeros amigos que tuvo la rubia, “hasta que pasó y ya”, y no ahondó en detalles.

¿Qué pasó con Sofía Caiche y Rayo?

Durante la entrevista se le dijo a Rayo que pronto vendría al set su ex Sofía Caiche, una de las relaciones más sonadas en su momento. Viscarra bromeó sobre su llegada afirmando que no quería encontrarse con ella, mientras reveló que durante la relación estuvieron “a punto de casarse”, pero las cosas no se dieron. “Teníamos fecha para casarnos el civil, casito...”, dijo.

Rayo Viscarra es un joven emprendedor que se dio a conocer por su participación en varios realities de televisión nacional. Sin embargo, tiene su propia academia de capacitación en barbería y auxiliar de enfermería, para dar oportunidad a otros emprendedores para que puedan generar ingresos en sus propios negocios. Adicional a ello, tiene una barbería en Guayaquil.