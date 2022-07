La polémica tras concierto de Karol G por la que demandaron a futbolista chileno, Gary Medel

Todo sucedió en mayo de 2022, cuando Gary Medel, más conocido como el “Pitbull” estaba de vacaciones y no fue autorizado a ingresar al concierto de Karol G en la Arena Movistar. ¿El motivo? No haber tenido el registro de las vacunas contra el COVID, requisito para entrar.

Un funcionario de la Seremi de Salud Metropolitana no permitió sus entrada. El futbolista chileno señaló que sí tenía sus dosis de refuerzos, pero se las colocó el mismo día por lo que no se registraba en el sistema.

Medel hizo un video del momento en el que invitó a sus seguidores para manifestarse en contra los trabajadores de la institución, pero después pidió disculpas.

“Miren chiquillos, este es el hueón que tiene la cagá' acá del Seremi. Tengo las tres dosis, ¿por qué no dai la cara, si eri autoridad sanitaria? Oye sanitario, da la cara si tengo las tres dosis, te cagai entero”, dijo Medel en un en vivo.

Tras la polémica, el “Pitbull” pidió perdón. “Me equivoqué. Da lo mismo el motivo y la razón. Se me soltó la cadena. Pido disculpas a los afectados porque fue un momento de calentura pero nada justifica lo que pasó (...) De los errores se aprende y hoy me toca asumir, poner el pecho como siempre y reconocer que no estuve bien. Vuelvo a repetir que cometí un error y que el respeto es lo primero en cualquier situación”, dijo el futbolista.

Tras la viralización del hecho, afectó al funcionario quien renunció a su puesto de trabajo por un ataque de ansiedad y depresión, motivo por el cual decidió demandar al jugador, de acuerdo a ADN Radio.

En declaraciones con dicho medio, el abogado del demandante, Octavio Kehr, indicó: “Nosotros el 7 de julio interpusimos una demanda civil por responsabilidad extracontractual en contra de Gary Medel y es una demanda donde se busca resarcir el daño emergente y moral que se provocó a Angelo Berti, que era hace poco tiempo funcionario de la Seremi metropolitana”.

“Ángelo (Berti) después de todo este episodio se encuentra con reposo y licencia médica, renunció a la Seremi por un cuadro ansioso-depresivo que le provocó todo esta situación”. — Octavio Kehr, abogado de Angelo Berti

Se ha solicitado una indemnización de perjuicio a favor de Berti por un monto de $ 80.500.000 pesos, en dólares es al rededor de 82.915.00.

¿Pronunciamiento del jugador?

El defensor del demandante mencionó que fueron a la ANFP para tomar contacto con el representante del futbolista, Fernando Felicevic, pero no tuvieron respuesta., motivo por el cual se presentó la demanda civil.