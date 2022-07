Excompañeros de María José Villavicencio la acusan de copiar canal de YouTube

La actriz ecuatoriana, María José Villavicencio, la sigue arrastrando la polémica. Ya fue acusada de fraude, discriminación y transfobia luego de su visita por México. Ahora, sus excompañeros la han señalado de copiar canal de YouTube.

Contexto. María José actuaba en el canal de YouTube que lleva el nombre de “Luz María”, lanzado creado en agosto de 2021 y lo produce SK Medios. Publican producciones con la idea de contar historias que eviten la discriminación y así concientizar a las personas.

[ Quién es María José Villavicencio, acusada por fraude, discriminación y transfobia ]

Villavicencio daba vida a un personaje de “la empresaria multimillonaria” la cual se mostraba como una mujer empoderada con varios negocios. Los videos empezaron a hacerse virales hace tiempo en redes como Facebook, Youtube y después comenzaron a subirse mayormente a TikTok.

El video con más visualizaciones lleva el título de “Fue tratada mal por su apariencia en un restaurante y la mujer que hizo eso se llevo un gran lección”. Hasta la fecha ha logrado acumular más de 13 millones de reproducciones.

Sin embargo, en abril de 2022, la actriz creó junto con Ecuamedios otra plataforma con el nombre “Luz María historias de vida”.

Los actores de “Luz María” se reunieron para hacer unas aclaraciones, ya que se han visto afectados por las acciones de Villavicencio.

Pablo Sánchez, una de las figuras más conocidas del canal, declaró lo siguiente en una transmisión en vivo:

“Hace unos cuatro meses ella dejó de trabajar con nosotros (SK Medios) para ir con Ecuamedios, otra productora. Cuando ella se va, junto a tres actores de aquí, copia expresamente el nombre de nuestra página y también la marca personal. En su momento no dijimos nada porque no queríamos armar polémicas, pero ya desde ese tiempo, María José no trabaja con nosotros”, sentenció.

La acusan de fraude y transfobia

Una polémica la envuelve ahora ya que en redes sociales fue acusada por fraude, discriminación y transfobia luego de su visita por México. Pues a través de Instagram el productor Rodrigo Fragoso (@fragosomanager) emitió un comunicado en donde la acusó de supuestamente no cumplir con los contratos que tenían pactados en el país azteca.