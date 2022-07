Shakira y los mejores looks con botas de tacón que ha llevado a lo largo de su carrera

Shakira ha llevado botas con tacón con varios de sus looks en lo que va de 2022 | Instagram / Captura video

Un par de botas de tacón es infaltable en el guardarropa de cualquier mujer. Y si no, que se lo pregunten a Shakira, quien cuenta con un armario repleto de modelos de este tipo de calzado.

Desde su debut, la cantante halló en estas su comodín perfecto para elevar cualquiera de sus outfits. Tanto los que orquesta para su día a día, como para la alfombra roja y el escenario.

Y es que este calzado es el predilecto de mujeres prácticas como ella porque se lleva sin problemas en todas las temporadas, estilizan las figura y son superversátiles a la hora de combinarlas.

Por supuesto, no es que la estrella se haya negado a usar otros zapatos, sino que ha elegido las botas altas por encima de otros para protagonizar muchos de sus mejores looks durante su carrera.

Los mejores atuendos con botas de tacón de Shakira

Con las botas de tacón de su armario, la cantautora colombiana se ha decantado por vestidos de diferentes largos, pantalones ajustados y también faldas y shorts.

Por otro lado, entre los diseños de este calzado que ha lucido, resaltan las clásicas de color negro, pero se ha apuntado a prácticamente todos los modelos acorde a las tendencias de cada época.

A continuación, recopilamos algunos de los looks más chic de Shakira con botas de tacón alto:

En combo con pantalones skinny

En mayo de este año, Shakira dio cátedra de estilo al asistir a la presentación del programa Dancing with Myself con un look moderno encabezado por unas botas negras con tacón altísimo.

La estrella las combinó con un top rojo y skinny jeans negros. Con esta decisión de estilo, además de lucir espectacular, mostró que los pantalones pitillo y las botas de tacón son un combo infalible.

De hecho, este dúo estilístico es de sus favoritos pues ya había apostado por esta fórmula para su visita al Late Show With David Letterman en el año 2010.

En esa ocasión, derrochó elegancia y seguridad llevando sus botines de tacón y sus ajustados pantalones de mezclilla en clave monocromática.

Conquistando el escenario

En el año 2020, la intérprete de 45 años de edad hizo historia con una asombrosa presentación de medio tiempo en el Super Bowl junto a Jennifer Lopez.

Su outfit en esta importante ocasión de su carrera se completó con un par de botas bajo la rodilla muy especiales para ella pues las tiene desde hace más de 15 años; de acuerdo a Vogue.

Dicho modelo originalmente vino en color negro; no obstante, Shak las forró con piedras Swarovski rojas para que fueran a juego con su vestuario para el show, informó la revista.

Relajada con minishorts

En clave mucho más relajada y bohemia, Shakira llevó unos botines de gamuza en color café estilo cowgirl, necesarios en el armario, con unos minishorts de mezclilla oscura.

La famosa creó este atuendo para salir a cenar en Nueva York mientras estaba de gira con El Dorado World Tour en 2018. Completó con un bolso de flecos negro de Saint Laurent.

Por encima de las rodillas

En 2009, la artista atrapó las miradas al arribar a los MTV Video Music Awards luciendo espectacular en un minivestido de cuero negro con detalles plateados y unas botas sobre la rodilla a juego.

En esa oportunidad, la intérprete de Loba completó el estilismo con un clucth también en piel negra para conseguir una sensacional apuesta atemporal que bien podría reciclar este verano.

Las botas negras, sus consentidas

Aunque la celebridad se apunta a toda clase de botas, sus favoritas siempre serán esas de gamuza negra apenas por debajo de las rodillas, con plataforma y tacón grueso alto.

La cantante ha lucido este modelo en numerosas oportunidades. Una de estas fue para asistir a los American Music Awards con un minivestido Hervé Léger muy glamuroso en 2009.

El poder del metalizado

Aunque sus favoritas son las clásicas botas negras que todas debemos tener, Shakira no teme arriesgarse de vez en cuando y cambiar con botas de otro estilo, como estas de efecto metalizado.

La mamá de Sasha y Milán las usó en un atavío relajado muy “dosmilero” para asistir a un evento organizado por la revista Teen People en Los Ángeles, en 2005.

Con minifalda y minivestidos

Las minifaldas y los minivestidos son dos de las prendas que la celebridad de 1,57 m más ama llevar sus botas de tacón alto porque el poder de esta combinación para dar la ilusión de ser más alta.

Así lo demostró en mayo al recibir un premio Ivor Novello con unas botas modelo bobber negras que combinó con una ajustada minifalda a juego y una camisa a juego con transparencias.

En 2016 lo había hecho al arribar a la premier de Zootopia, en España, con un minivestido blanco y negro de Alice and Olivia y botas de gamuza negra bajo la rodilla con lazos.

También apostó por el combo de minifalda y botines para asistir al Today Show en mayo pasado. En esa ocasión, eligió unos botines peep toe blancos y apostó por un traje a juego muy elegante.

Otro look con minivestido y botas fue el icónico que llevó para la fiesta de lanzamiento de su álbum Service Laundry en Nueva York en 2001. Esa vez sus zapatos eran negros y a media pantorrilla.

¿Y qué hay de su combinación de botines de cuero negro con un minivestido tipo corsé rojo para asistir al programa de Jimmy Fallon en mayo pasado? ¡Sencillamente, espectacular!

Con todas apuestas de moda queda en evidencia que, si bien el estilo de Shakira ha evolucionado durante su prolífica carrera en la industria, nunca ha desamparado las botas con tacón alto.