Kike Jav opinó sobre el Paro Nacional, esto dijo de Leonidas Iza

El pasado 30 de junio en el Ecuador se puso fin a 18 días de movilizaciones. El Paro Nacional terminó en un acuerdo entre el Gobierno Nacional y confederaciones indígenas, estas últimas comandadas por Leonidas Iza.

En redes sociales, principal plataforma para repartir opiniones, muchos criticaron la postura de algunos influencers. Uno de los “atacados” fue Kike Jav quien se encontraba cumpliendo una gira en Europa.

El ahora empresario tuvo una entrevista con Luis Eduardo Vivanco donde mostró su postura sobre el Paro Nacional y Leonidas Iza. Enrique Javier Morales añadió que tuvo participación en las manifestaciones al entregar comida a los dos bandos: policías e indígenas.

“No estaba ni a favor ni en contra del Paro”. Aseveró que debe mantenerse neutral ya que al cumplir la función de influencer puede verse perjudicado al tomar una postura.

Él estaba cumpliendo con una agenda laboral y no podía regresar, “no significa que era apático a la situación”. Más o menos unas 300 salchipapas se entregaron a todos los sectores que participaron en estas movilizaciones.

A la par entregaron sanduches con apoyo de su familia. Añadió que en la parte empresarial él se ve vio afectado pero no quiere decir que no apoya la reinvindación social. Aunque hubo pérdidas económicas no terminaron por despedir personal en sus locales de comida, aseveró.

Entrevista de Kike Jav

¿Qué opina de Leonidas Iza?

“Una vez me trató de contratar o me contactaron. Me pasaron el número de Leonidas, ocurrió despuñes de o que se hizo famoso. No estoy tan a favor de Leonidas Iza. Creo que es un líder en su ámbito, pero no estoy de acuerdo con paralizar el país por tanto tiempo”, finalizó.