‘Sin pelos en la lengua’: J Balvin dijo lo que pensaba de otros artistas del género urbano

Recientemente, J Balvin se sinceró con sus seguidores y en una ronda de preguntas y respuestas que hizo a través de su cuenta de Instagram, dio su opinión sobre otros artistas del género urbano como Karol G y Anitta.

Durante la dinámica, una de las preguntas fue: “En una palabra, describe a Karol G”. A lo que el paisa escribió “reina”. Así, cuando otro seguidor le preguntó: “Balvin, ¿qué significa la amistad de Anitta para ti?”, él respondió que más que una amiga, la consideraba como parte de su familia, como una hermana.

Al preguntarle por su opinión sobre Feid, otro artista paisa con el que ha colaborado anteriormente, Balvin escribió que “se merece todo lo que le está pasando. Bien orgulloso de él”.

De la misma manera, el autor de éxitos como ‘Mi gente’ y ‘Ginza’ solo tuvo palabras positivas para hablar de Blessd, de quien opinó que es un “duro”, y de Ryan, de quien dijo que su energía es real y que es un buen hombre.

La ronda de preguntas también tocó temas más personales. Uno de los internautas escribió: “Cuando eras niño, ¿te imaginabas que ibas a llegar a ser tanto como lo eres ahora?”, pregunta que obtuvo como respuesta un “sí, desde pequeño, pero aún me falta mucho por hacer”.

Por otra parte, entre los temas que más llamaron la atención del público fue el de las ‘tiraderas’. Cabe recordar que, durante los últimos meses, Balvin se vio involucrado en polémicas cuando el puertorriqueño René le dedicó una canción en la que criticaba al colombiano.

A propósito de lo ocurrido, uno de los usuarios le preguntó que si él también haría una ‘tiradera’, a lo que el famoso dijo: “Jamás. No es mi vibra, no soy yo. Yo vine para elevar la cultura y los que me siguen, no les puedo enseñar odio”.