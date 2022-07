5 películas más sensuales de Netflix que puedes ver con tu pareja

Si eres de los que gusta del género de la seducción, estas recomendaciones son para tí. Y es que estas producciones poseen una alta dosis de pasión, así como de estrategias que bien pueden servir de guía para quienes están en el juego del coqueteo o conquista.

Es así como cada una de ellas han estado dispuestas a conquistar a quienes buscan siempre una excusa para entretenerse y al mismo tiempo conocer cómo hacer para conquistar a la persona que aman o con la que sueñan estar algún día de sus vidas. Así que toma nota, porque estos títulos van desde los más clásicos hasta los más actuales y cada uno de ellos los puedes encontrar en el catálogo de entretenimiento de Netflix.

La primera es ‘Infidelidad’, esta trama es una de las más vistas desde su incorporación en esta plataforma, ha generado impacto debido a su temática tan intensa en la que una mujer es capaz de cambiar su vida luego de que conoce a un hombre que le hace desatar todas sus pasiones. Además, cuenta con un elenco conformado por estrellas de Hollywood de renombre como lo son Richard Gere, Diane Lane y Olivier Martínez. Esta es una joya del cine que no puedes dejar de ver si quieres quedar atrapado en el juego de la seducción.

Otra de las producciones que no puedes pasar por alto es ‘Perversa adicción’. Ella posee la siguiente sinopsis: “Tener una pareja comprensiva, dos hijos y éxito profesional es suficiente para muchos, pero no para Zoe. Su apetito sexual por otros hombres la hace insaciable”. Aquí no hay límites para el derroche de pasión que se puede apreciar de principio a fin de esta película.

Más películas sensuales que puedes ver en Netflix

Pero si eres de los que le gusta ver películas con un tono más alto de escenas íntimas y que no dejan nada a la imaginación, nada mejor que ‘365 DNI’. En ella encontrarás todo un despliegue de tácticas y argumentos, así como de momentos inolvidables y que te llevan a imaginar cómo resulta ideal el conquistar a la persona que tanto deseas. Además, en ella se muestra cómo un hombre es capaz de armarse de valor para conseguir que una mujer lo ame profundamente hasta el punto de obsesionarse por él.

Ahora sí lo que buscas es conocer cómo hacer realidad las fantasías más insospechadas, ‘Cincuentas sombras de Grey’ resultará el manual perfecto para seducir y conquistar a ese persona que tanto deseas tener en tu cama. A través de ella conocerás cómo un hombre millonario es capaz de vivir lo que tanto anhelaba y sobre todo cómo conocer el amor a través de sus sueños más eróticos.

Pero si te gustan las historias más crudas o que muestran el pasado un poco cruel de sus protagonistas, nada mejor que ‘Ninfomanía’ que posee la siguiente sinopsis: “Una mujer que se autodefine como ninfómana relata la historia de su vida sexual al hombre que la salvó de una golpiza en un callejón”.