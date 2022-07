Netflix: “Girl in the Picture” y la historia real de Sharon Marshall, la niña que se casó con su secuestrador Clarence Hughes

“Girl in the Picture” es el nuevo documental de Netflix.

Recientemente, Netflix estrenó el documental “Girl in the Picture”, el cual se ha convertido en la sensación entre sus usuarios, pues se trata de una historia que incluye un crimen y un secuestro.

A continuación, te contamos la verdad que hay detrás.

“Girl in the Picture” trata sobre una mujer que es encontrada sin vida en una carretera, pero esto no es un accidente, pues esconde un escalofriante secreto.

Después de que la policía identifica a Tonya Hughes, de 20 años, tras su muerte, pronto se descubre que se trata de una historia inquietante sobre identidades falsas, abuso, secuestro y asesinato.

La historia real

La producción se centra en Tonya Hughes, una mujer que dejó un hijo y a un hombre, que dice ser su esposo, después de que su cuerpo fuera descubierto al costado de una carretera, en Oklahoma, en 1990.

La policía informó a la mamá de Tonya sobre su fallecimiento, pero ella desconcertada aseguró que su hija había muerto de niña.

Con la identidad de Hughes en duda, las autoridades comenzaron a sospechar de su esposo Clarence, pues también descubrieron que, años atrás, su hijo Michael había sido llevado a una casa hogar.

Cuando una pareja decidió adoptar al pequeño, Clarence de inmediato peleó por él y quiso recuperarlo, pero se describió que él no era el padre biológico.

Después de perder la custodia, Clarence secuestró a Michael un día de la escuela y la pareja desapareció, así durante años nadie supo qué le pasó a Michael.

Además, la policía pronto descubrió que Tonya era en realidad Sharon Marshall, una joven que había obtenido una beca para estudiar ingeniería aeroespacial en el Instituto de Tecnología de Georgia.

Las autoridades describieron que Sharon había sido abusada por su padrastro, Franklin Floyd, quien resultó ser Clarence.

Así se llegó a la conclusión de que Franklin era un delincuente convicto y había estado prófugo desde la década de los años 70, por el secuestro y abuso de una niña pequeña, llamada Suzanne Marie Sevakis, el nombre real de nacimiento de Sharon (Tonya).