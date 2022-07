Mira por qué ‘Relaciones peligrosas’ ha recibido tantas críticas desde su estreno

La nueva versión de ‘Relaciones peligrosas’ sigue acaparando la atención de todos, sobre todo porque ahora viene más renovada y adaptada a las nuevas generaciones en las que las redes sociales pueden acabar completamente con la reputación de las personas.

Es así como regresa esta producción que originalmente se estrenó 1988, pero con un formato más clásico en el que aún no existían términos como el Bullying o el mundo tan interactivo en el que las personas quedaban muy al descubierto al alcance o velocidad de un click. Por eso, ella ha causado tanto impacto en Netflix desde su estreno, pero aún así no ha escapado de las críticas o comentarios en los que incluso se ha llegado a mencionar que ésta ha sido muy sobrecargada de temáticas y que además, posee argumentos que no son tan contundentes, pero que sí llevan a pensar que no tiene mucho que ver con los diálogos de su versión original.

Incluso se ha llegado a pensar que los nuevos escenarios suelen ser muy banales y realmente no poseen la precisión o impacto que pudo llegar a tener la versión original en la que de forma muy sencilla se exploraron cómo el poder puede llegar a afectar incluso hasta a una sociedad y sobre todo cómo evitar que el dinero permita ser el vehículo para chantajear o humillar a otros.

También hubo quienes fueron capaces de indicar que la escena en la que se muestra a los personajes cantando en inglés y francés carecía de basamentos y que fue más una manera de acercarse a su trama de 1988, pero sin mucho esfuerzo y con la firme intención de parecer más “cool”, pero esto no gustó ni caló entre lo favorito de la audiencia.

Más críticas de ‘Relaciones peligrosas’

Incluso el portal La estatuilla hizo mención sobre lo recargada o innecesarias que resultaron algunas escenas de ‘Relaciones peligrosas’ y por si fuera poco se hicieron modificaciones que no dieron buen resultado, por lo menos para quienes pudieron disfrutar de ambas producciones. Es por eso que reseñaron lo siguiente: “La historia original tiene un encanto irresistible, por eso se ha adaptado tantas veces. Si estás interesado en conocerla, hay varias otras opciones de donde elegir”.

También hubo quienes comentaron que en esta oportunidad se debió elegir a un elenco mucho más contundente y que permitiera causar un mayor impacto, pero por el contrario se eligió a un grupo de chicos que poseen trayectorias impecables, pero no de la talla de Glenn Close, John Malkovich o Michelle Pfeiffer.