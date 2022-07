Las fotos de Margarita de Master Chef Ecuador como Teen Universal Petite 2021

Margarita Poveda Jara, la exparticipante de Master Chef Ecuador, también es reina de belleza. La hemos visto en el programa de Teleamazonas con delantal, jean, camiseta y zapatos deportivos. Sin embargo, también tiene su faceta de reina. En junio de 2021 ganó el Teen Universal Petite.

Recientemente publicó un post sobre esta experiencia definiéndola como una de las mejores a sus 19 años.

“Sentir esa adrenalina, pero a la vez divertirme como nunca con las otras chicas de diferentes partes del mundo son cosas que quisiera repetir todos los días. El momento más impactante de esta experiencia fue cuando dijeron: “Nuestra Teen Universal Petite 2021 es… ECUADOR”. Ahí es cuando me di cuenta que todo el trabajo tanto mío como el de mi equipo de preparación valió la pena. Los llantos en oratoria, las prácticas de pasarela con rodilleras porque me caía, los días de pruebas de vestuario llenos de risas con mis directores, momentos con mi Miss Ecuador y todo lo que aprendí en el camino lo seguiré llevando día a día porque me ha servido tanto en mi camino”, escribió en su cuenta de Instagram.

Margarita Poveda

La exparticipante de Master Chef Ecuador cierra un ciclo tras un año de reinado y ahora dejar su corona internacional.

Reinas

Fotos de Margarita Poveda como Teen Universal Petite

Margarita Poveda

Margarita Poveda

Margarita Poveda de Master Chef

Margarita Poveda

El Universal Petite es un certamen de belleza integral donde participan mujeres que miden menos de 1,70m de estatura, entre 15 y 27 años para sus dos categorías, Teen y Miss.

[ Qué ha pasado con los participantes de la tercera temporada de Master Chef Ecuador ]

Margarita Poveda en Master Chef Ecuador

Margarita se ganó el cariño del público durante su participación en el programa de cocina. Se convirtió en la participante más joven con tan solo 19 años. En el capítulo emitido el jueves 23 de diciembre, Margarita fue eliminada.