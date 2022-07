¡Sin photoshop! Se filtran fotos de Yailin ‘La más viral’ al natural en medio de un viaje por su cumpleaños

La pareja del género urbano continúan dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. El turno esta vez es para Yailin. La actual compañera de Anuel AA fue captada por la cámara de un paparazzi, quien logró fotografiarla sin retoques.

Lo que provocó la controversia en redes sociales fue que ‘La más viral’ publicó una foto junto a su esposo, ambos muy contentos, ya que viajaron a Ibiza, España, para festejar su cumpleaños número 20. En esta imagen, el rostro de ella aparece intacto y editado por manos profesionales.

Sin embargo, lo que tuvo más fuerza y se convirtió en contenido viral fueron las fotos donde a la intérprete de “Chivirika” se la ve de la mano del ex de Karol G con unas ojeras bastante grandes.

Así mismo, lograron apuntar el lente de su cámara cuando el puertorriqueño y Yailin estaban a punto de subirse a una moto de agua. Quien se encargó de retratar el momento, captó a la cantante de espaldas, ya que esto en las redes prendería nuevamente las constantes críticas que ha recibido.

Así reaccionaron los internautas a las fotografías difundidas

Los comentarios tras la difusión y publicación de las imágenes no se hicieron esperar, porque tanto Anuel y Yailin han encendido las redes sociales desde que hicieron pública su relación.

Con respecto al aspecto de la dominicana que fue fotografiada sin maquillaje o alguna edición o retoque, hizo reaccionar de la siguiente manera a los usuarios virtuales:

“Ninguna mujer es perfecta, incluso haciéndose cirugías, ella es linda y es feliz así. Cada quien vive como quiere y se hace lo que quiere”. “¿Y cuál es el problema? No lo veo”. “El mensaje real es no llevar vida ajena, no opinar en cuerpos ajenos”. “Una mujer normal, la gente está muy mal”.