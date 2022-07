“Parece que trae corsé y tacones”, el look que le valió las críticas a José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez, el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez causó polémica con un atuendo muy arriesgado y chic que llevó recientemente, con el que salió de su zona de confort y le valió las críticas.

El hijo de los famosos actores está acostumbrado a recibir críticas siempre, ya sea por su trabajo, su vida personal, o cualquier cosa que dice, y nunca se ha mostrado afectado.

Nunca lo habían criticado por sus atuendos hasta ahora, pues se caracteriza por un estilo muy sencillo con jeans y camisetas.

Sin embargo, quiso salir de su zona de confort para los premios MTV Miaw 2022 este fin de semana y sorprendió a todos con un atuendo diferente.

Te recomendamos: “Tengo rencor”: Eugenio Derbez se sincera sobre su disputa con Victoria Ruffo

José Eduardo Derbez desata las burlas por su look “total black”

José Eduardo Derbez optó por un look muy elegante “total black” con un pantalón ajustado blusa de malla, y blazer.

Además, llevó un cinturón ancho y grueso negro con plateado, y complementó con unos zapatos negros con un tacón corto.

“Pareces de Locomía”, “ese estilo no te va nada bien”, “OMG parece que traes corsé y tacones”, “pareces el Peter Pan del lado oscuro”, “ok este look mejor no”, “el peor look que te he visto, ¿qué te pasó?”, y “pareces vieja con esos tacones y corsé o faja, no se qué es”, fueron algunas de las críticas que recibió.

De hecho, su padre, Eugenio Derbez también reaccionó y escribió “Míralo..! Pareces como la nueva versión del “Profesor Zovek””, y su novia quedó encantada con su atuendo “ay me encantó el outfit 🤤 te ves perfecto mi amor”.

Te recomendamos: Victoria Ruffo baila en Tiktok con su hijo y muestra la gran complicidad que tienen

Sin duda todo es cuestión de gustos, y el estilo de cada persona debe ser respetado, y ante las críticas, José Eduardo se mostró feliz y orgulloso de su look y deslumbró en los famosos premios, dando una gran lección a quienes lo atacaron.