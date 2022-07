Camila Cabello nos hace amar nuestros rollitos con sexy posado en la playa

Camila Cabello tomó por sorpresa a sus seguidores en su reciente publicación de Instagram, en la cual posó en bikini durante una visita a la playa y le recordó a sus fans que como cualquier otra mujer, tiene rollitos.

Esto es algo normal y que quizás hasta para muchos carece de importancia, sin embargo, la intérprete de Señorita, consciente de la gran presión que sufren las mujeres por lucir perfectas y entrar en un determinado cánon de belleza, quiso enviar el mensaje.

La famosa demostró autoaceptación e inspiró confianza en sí misma mostrando su figura al natural, llevando un traje de baño de dos piezas con estampado animal en el que probó que su abdomen no es plano y que también se asoman los rollitos.

Esto no le resta belleza, sensualidad ni amor propio, porque hace tiempo atrás que la cubana de 25 años dejó de soñar con agradarle a todo el mundo y caer en conductas destructivas por lucir de determinada manera.

“No serás feliz si no estás contenta y orgullosa con lo que tienes. No importa lo enamorado que todo el mundo esté de ti, no importa si tú no te gustas y aceptas a ti misma. Eso es lo más importante”, llegó a decir en el pasado.

Con sus postales, Camila Cabello se llevó 2 millones de ‘me gusta’ y miles de comentarios elogiando lo guapa que luce, así como agradecimientos por mostrar el cuerpo real de la mujer.

“Necesitamos más mujeres como tú, que no tengan miedo de exhibirse naturales”, “Eres hermosa tal y como eres”, “Me encanta”, “Gracias por esto, Cami”, “Haz más publicaciones así”, “Te amamos, estás hermosa”, “Preciosa”; opinaron sus fanáticos en los comentarios.