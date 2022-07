Estos son las teorías más impactantes sobre el final de ‘Stranger Things’

Aunque aún no se tiene claro qué es lo que realmente sucederá en la quinta temporada de ‘Stranger Things’, desde ya los fieles fans de esta trama creada por los hermanos Duffer ya han sacado varias conclusiones o teorías sobre ello.

Y es que desde que se conoció que esta serie llegaría a su final con esta entrega más de uno comenzó a atar cabos luego de que sus creadores adelantaran algunos detalles de interés para la fiel audiencia. Con eso, se generaron intensos debates entre los grupos de conocedores de esta historia, así como en las redes sociales a través de las que se conocieron dos teorías que cobran cada vez más fuerza y que incluso le permiten tener más ideas a Matt y Ross, los genios de esta producción.

La primera tiene que ver con quién será el nuevo villano de este cierre de temporada. Hay quienes aseguran que el personaje de Will Byers que tiene una muy especial conexión con el Upside Down podría una vez más sorprender a todos al ser nuevamente poseído como sucedió en entregas anteriores por Mind Flayer. Esto se traduce en que Will podría estar de nuevo presentando este tipo de evento paranormal solo para salvar al mundo.

Mientras que la otra teoría se basa en que habrá un nuevo héroe y éste podría ser Kas, el vampiro , ya que los fieles conocedores de esta trama reiteran que los demobats que asesinaron a Eddie lo convirtieron en realidad en Kas. De esta forma se tendría a Joseph Quinn como el salvador de Hawkins.

Lo que se sabe de la quinta temporada de ‘Stranger Things’

Hasta ahora solo se conoce que la quinta entrega de ‘Stranger Things’ contará con menos capítulos, así como con menos horas de duración, por lo que cada momento será decisivo sobre todo para determinar el futuro de cada habitante de Hawkins que estará una vez más en peligro ante la presencia de nuevos portales y criaturas que pondrá en peligro incluso hasta Eleven quien ha demostrado que es una de las figuras principales de esta historia.

Además, los mismos hermanos Duffer han reiterado su intención de hacer cada vez más contundente esta trama que además contará con un Spin-Off, así como varias series que se derivarán de ella. Todo esto con la firme intención de expandir este universo que no deja de sorprender al su fiel audiencia que está a la expectativa con lo que está por llegar.