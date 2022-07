¡Es un niño! Así anunciaron el nombre del bebé que tendrá Constanza Báez

Hace pocos días la hermosa Constanza Báez anunció que estaba esperando su primer bebé junto a su esposo Nelson Riofrio y lo compartió con unas emotivas imágenes y videos de la felicidad que comparten con su familia. Ahora, la exMiss Ecuador reveló el género de su bebé y cómo se va a llamar.

Su bebé llegaría en el mes de noviembre de 2022, por lo que casi coincide con su aniversario de bodas.

En una celebración con toda la familia y sus amigos, la pareja sostenía un extintor, mientras la familia gritaban “niño” y otros “niña”. En ese momento lo soltaron y una nube celeste invadió el lugar. “¡Es un niño!”, gritaron todos mientas Connie y Nelson se abrazaban.

“Gracias infinitas por compartir esta inmensa alegría con nosotros”, dice el post compartido de la modelo.

Al final indicó que el nombre de su hijo será Dante Riofrio Báez.

Confesó que en todo este proceso, en el cual lleva cinco meses de gestación hasta el momento, no ha tenido ningún problema con los síntomas.

“Dios nos bendijo con este gran regalo y les cuento que no he tenido ningún achaque, nada de vomito, ni antojos, ni hambre, ni sueño hasta ahora, el o la BB ufff ha sido una maravilla”, contó la exMiss Ecuador.