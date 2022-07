“Si nos descuidamos, esto podría haber llegado a ser fatal”, Marián Sabaté habla de la salud de su hijo

El hijo menor de Marián Sabaté, Alejandro Kenig, fue hospitalizado tras una infección causada por una bacteria. la presentadora de farándula ecuatoriana publicó un video sobre la salud de su hijo, que se va recuperando y agradeció por la preocupación de sus seguidores.

“Mil gracias a todos los que han estado atentos y preocupados por la salud de mi hijo, la evolución está siendo súper favorable más allá de lo esperado, aún nos quedan días de hospital (...) Los amo y gracias por las oraciones, si nos hubiéramos descuidado esto podría haber llegado a ser fatal, jamás posterguen una visita al doctor”. — Marián Sabaté

¿Qué le pasó al hijo menor de Marián Sabaté?

Alejandro Kenig ha pasado dos días hospitalizado, pero se ha recuperado poco a poco.

“Yo tenía una pequeña herida en la pierna, no sabemos si es un bicho o algo que me picó, pero me fui al Parque Lago después de tener la herida en la pierna y en el parque había una bacteria, la cual se metió en la herida y empezó una infección”, así fue cómo empezó de acuerdo a Kenig quien contó lo sucedido en un video publicado por su madre.

“Al día siguiente amanecí con la pierna bastante roja e hinchada, en 12 horas se había extendido bastante rápido. Entones me asusté y fui a emergencia. Pensé que me iban a hacer una revisión y mandarme unos medicamentos, pero me dijeron que tenían que internarme porque la bacteria se podía meter a mi torrente sanguíneo y causar sepsis que hace que tus órganos dejen de funcionar y que la bacteria llegue a corazón y puedes morir. Me internaron para darme antibióticos de alto espectro para que se muera en la piel y que no llegue al torrente sanguíneo”, contó.

Al momento le han realizado todos los exámenes para descartar cualquier enfermedad. “Esta mejorando porque vino bastante malito y en dos días se recuperaron muchísimo”, dijo Marián Sabaté.