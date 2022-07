Retiran ‘Mi bebito fiu fiu’, la canción del momento, de Spotify

El tema que ha estado en tendencia en internet por semanas, ‘Mi Bebito Fiu Fiu’ fue retirado de Spotify, dejando el tema cargado en la interfaz pero sin la posibilidad de poderlo reproducir. Hasta ahora, se desconocen las razones detrás del retiro del tema que es una adaptación “parodia” del tema Stan que hicieron famoso Dido y Eminem.

Debido a que se trata de un tema parodia, muchas personas discuten sobre un posible reclamo en materia de derechos de autor, pero, también otros apuestan porque se trata de un acto de censura puesto que la nueva versión habla sobre una polémica infidelidad de un ex presidente de Perú, quien aparece en el “video oficial”.

Luego volverse viral en TikTok, esta canción comenzó a ser buscada en YouTube o Spotify, en donde había empezado a ganar números, colocándose en el primer lugar de una de las litas más importantes de la plataforma, como en la cima de Viral Global de Spotify, una lista que contiene 50 canciones que como su nombre lo indica, se han colocado entre las más virales.

Además de esto, la canción ya está comenzando a sonar incluso entre las personalidades del entretenimiento, con nombres que van desde Luisito Comunica y hasta uno de los artistas más reconocidos de la época, Bad Bunny, a quien se pudo apreciar cantándola en un reciente live que hizo en Instagram.

¿De qué se trata ‘Mi Bebito Fiu Fiu’?

Si no has escuchado la canción en videos de TikTok y te preguntas de que trata el tema, te contamos que la canción aborda un escándalo del ex mandatario Martín Alberto Vizcarra, presidente de Perú de 2018 a 2020.

Vizcarra se vio envuelto en una gran polémica luego de que se diera a conocer que engañaba a su esposa con la ex candidata al Congreso de Perú, Zully Ramírez del Castillo. La controversia inició luego de que de que se filtraran los mensajes que se enviaban presuntamente por WhatsApp, donde se supo que Zully le decía “bebito fiu fiu” al ex mandatario, lo que inspiró la canción en tono humorístico de Tito Silva Music en voz de Tefi C.