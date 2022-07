Hijo del baterista de Metallica aparece en una escena de ‘Stranger Things’: Mira quién es

Los capítulos finales de ‘Stranger Things’ llegaron con una sorpresa musical que nadie imaginaba que podía suceder, pues en los momentos más emblemáticos de esta impactante historia comenzaron a sonar unas melodías muy representativas y perceptibles de la banda Metallica que más de uno agradeció.

Pero, lo más impactante de ello es que este sonido no fue otro que el tema ‘Master of Puppets’ y que es interpretado por el bajista Tye Trujillo, hijo del famoso integrante de esta banda llamado Robert Trujillo. Éste fue usado en los momentos claves en los que los chicos del poblado de Hawkins buscaban atraer a los murciélagos que rodean la casa del poderoso villano Vecna. Para muchos esta escena fue una de las más impactantes, pues trajo al recuerdo una canción tan pura del rock, ahora interpretada por quien es la continuidad o heredero musical de la trayectoria de este integrante de Metallica.

Las redes sociales se colmaron de cientos de comentarios en los que se halagaba esta participación, tanto que hasta el mismo Robert no dudó en felicitar a su hijo por esta participación que deja en alto su legado y apoyo. “¡Ese es mi hijo! ¡Estoy orgulloso de ti, Tye!. Lo has dado todo en el final de Stranger Things con Master of Puppets. ¡Muchas gracias a Kirk Hammmett por la ayuda!”, escribió el muy feliz y orgulloso padre a través de su cuenta de Instagram en la que además colocó una parte de esta escena en la que advirtió que se trataba de un spoiler muy significativo para él.

¿Quién es el hijo del baterista de Metallica que aparece en ‘Stranger Things’?

Tye Trujillo es un destacado músico, bajista que ha formado parte importante de diferentes agrupaciones musicales de rock. Su destacada trayectoria le permitió formar parte de la serie ‘Stranger Things’ en la que tuvo una destacada participación al tocar el tema ‘Master of Puppets’ que es uno de los más emblemáticos de la agrupación Metallica, pero que esta agrupación decidió cederle, ya que en varias oportunidades los ha acompañado en sus giras de conciertos.

Incluso, él también logró sustituir al bajista Reginald “Fieldy” Arvizy durante una gira por Latinoamérica de Korn. Por si fuera poco, agrupaciones como ‘Suicidal Tendencies’ también tuvieron la oportunidad de contar con su participación musical. Incluso, llegó a formar parte de ‘Suspect208′ y ‘Blue Weekend’ ambos grupos quienes le abrieron las puertas por su increíble talento.