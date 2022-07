Constanza Báez revela cómo son los síntomas de su embarazo: “nos hemos preparado mucho para este gran momento”

Constanza Báez reveló cómo ha sido el proceso de su embarazo, y confesó que en todo este proceso, en el cual lleva cinco meses de gestación hasta el momento, no ha tenido ningún problema con los síntomas pero también habló de cuál sería la clave.

“Dios nos bendijo con este gran regalo y les cuento que no he tenido ningún achaque, nada de vomito, ni antojos, ni hambre, ni sueño hasta ahora, el o la BB ufff ha sido una maravilla”, contó la exMiss Ecuador.

Probablemente el hecho de que Constanza Báez no haya presentado síntomas se deba a que ella y su esposo se han preparado para llegar a este especial momento que cambiará sus vidas.

“Sí tengo que decirles que nos hemos preparado mucho para este gran momento tanto física, espiritual y emocionalmente, junto a Nelson ( bueno yo le he metido full cabeza ya saben los que me conocen voy por mi 5to libro) ya a mitad de camino, así que con la bendición de Dios sigamos así”, confesó.

Así también, la exreina de belleza aprovechó para indicar que “Hemos disfrutando y festejado cada momento al máximo, por eso he estado perdida, no me sentía sincera subiendo y ocultándoselos, queríamos esperar lo que más se pueda porque nunca se sabe es nuestra primera vez y quería estar lo más tranquila posible”.