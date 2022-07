La Tigresa del Oriente se mide a bailar como Shakira y arde TikTok

La canción “Te Felicito” de Shakira sigue causando revuelo en las redes sociales y no podía faltar la polémica Tigresa del Oriente que se sume al baile de esta canción para que TikTok termine de ‘arder’.

La peruana Juana Judith Bustos Ahuite, mejor conocida como la Tigresa del Oriente publicó en su video: “Arde TikTok 🐯”, en sus diferentes redes sociales y en donde aparece bailando Te felicito.

Con un enterizo de pies a cabeza estampado en animal print de tigre, una botas y un par de guantes con el mismo diseño, la cantante de 76 años trata de imitar a Shakira frente a la cámara de un teléfono celular; se mueve de un lado al otro y las acciones de sus manos representan las garras de un felino.

El video no tardo en hacerse viral a los pocos minutos de haber sido publicado causando un sinfín de reacciones por parte de sus seguidores y usuarios en las redes sociales.

En los comentarios, algunos de sus seguidores la felicitan por sus pasos a pesar de su edad: “Erchulisss tigresa que bella, con los pasos prohibidos 🔥”, “Me encanta verla 😍”; “Ese enterizo tan churro que te pusiste”.

Otros, en cambio, dicen que a la artista peruana ya que está pasando factura su edad: “Ayy no, cada día la veo y la veo y siento dolor ajeno, ella hace mucho esfuerzo para hacer su show. 😢”.

La canción “Te Felicito” de Shakira se volvió tendencia debido a que la prensa rosa indica que se trataría de una canción dedicada a su expareja, el futbolista español, Gerard Piqué, debido a que indican que se separaron por una supuesta infidelidad por parte del español.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien esе show”, dice la canción.