Erika Vélez impacta con unas fotos de infarto en body

La famosa Erika Vélez vuelve a encender las redes sociales al dejar flechados a todos sus fanáticos con sus nuevas fotografías, donde ella aparece en lencería. La manabita posó con un traje rosado que resaltó sus curvas y belleza.

“Las flores de un jardín en construcción”, escribió la presentadora de televisión en la publicación de sus sensuales fotos. En la primera imagen se la puede ver sentada sobre el césped, usando la pieza que es de color rosa, con detalles florales y con un escote.

Junto a la manabita aparece un ramo de flores con bellos colores en tono pastel. Además, su cabello rubio está suelto y hace que resalte todo el paisaje de su foto.

Reacciones

La foto ha conseguido hasta el momento, más de 138 mil likes en su cuenta de Instagram, donde la manabita acumula más de 2.2 millones de seguidores.

Así también, en los comentarios sus fanáticos no han parado de darle halagos a la actriz. Uno de los seguidores utilizó la canción de Bad Bunny para expresarse: “Te amo. Si tú me lo pides yo me porto bonito, tú no eres bebecita, tú eres bebesota”.

“De entre las flores la más bonita es la Rosa, y de todas las mujeres TÚ LA MÁS HERMOSA”, escribió otro usuario. Algunos famosos también reaccionaron, entre estos Paola Farías que resaltó que estaba regia.