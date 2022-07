Jhay Cortez se defiende de las críticas por simular golpes contra su novia Mia Khalifa

El cantante urbano Jhay Cortez ha salido en su defensa lugo de que varios usuarios criticaran su actuar en un video que hizo junto a su novia, Mia Khalifa.

En el clip de 15 segundos, se puede observar al cantante y a la ex actriz de cine para adultos encima de una embarcación que navega por el mar. Allí, al ritmo de Tarot, la canción que tiene junto a Bad Bunny, el cantante simula dos golpes en el rostro a su pareja, acción que ha levantado la reacción de mucho usuarios.

“Gracioso... Pero no gracioso de risa... Gracioso de raro”, “No me gusta ni de chiste ver una cachetada a una mujer”, “Esto buena idea no es”, “no debería de ser chiste” , son algunos de los cometarios que se leen en el video colgado en TikTok, que ya cuenta con alrededor de 38 millones de vistas.

Ante ello, el reguetonero ha salido en su defensa y ha colgado una historia en su cuenta de Instagram en la que coloca:

“Las páginas por hacer noticias y coger likes y comentarios escriben lo que sea. Relax que solo es un trend. El único lugar aquí en donde hay violencia es en la cama”.

Jhay Cortez en Instagram

Aquí el video