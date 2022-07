¡Emoción total! Así reaccionaron los familiares de Constanza Báez al enterarse de su embarazo

Tras anunciar su embarazo, la ex Miss Ecuador Constanza Báez publicó un emotivo video en el que se logra ver la reacción de sus familiares y la familia de su esposo, Nelson Riofrío, al enterarse de la noticia.

En las imágenes se puede observar a la ecuatoriana junto a su esposo compartiendo la noticia con sus padres, quienes se quedaron “helados” tras el anuncio.

“Les contamos a nuestros padres cuando tenía dos meses. Yo ya no me aguantaba, sentía que mi madre me veía y se las olía; ya me estaba volviendo loca. Quería esperar hasta los 3 meses pero no me aguanté. ¡Imposible!

Mis papas no entendían qué pasaba, nunca se lo esperaron y se quedaron en ‘schock’. A mi suegra casi le da algo, estaban tan felices y ahora no se imaginan 🫶.