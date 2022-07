¡Los engañó a todos! Bad Bunny falso logró colarse en importante evento de forma gratuita

No cabe duda que Bad Bunny es no de los artistas más cotizados a nivel mundial y, por ello, su presencia, o supuesta presencia, no pasa para nada desapercibida.

Sabiendo esto, el youtuber español “Yo Soy Plex” quiso emular algunos de los videos en los que se ve a imitadores de artistas de talla mundial caminando por las calles capturando las miradas de todos. Sin embargo, esto estuvo planificado para nada más y nada menos que uno de los eventos más esperados por millones de seguidores de reconocidos streamers internacionales: “La Velada del Año 2”.

Fue así que “Yo soy Plex” armó todo un plan en 48 horas para conseguir un auto deportivo, guardaespaldas, ropa, joyas, paparazzis y un Bad Bunny falso.

Ya al llegar al evento, la presencia del supuesto Bad Bunny no pasó para nada desapercibida , por lo que descubrieron que el plan había funcionado. “Bad Bunny” logró acceder al evento y comenzaron a correr las noticias, se volvió tendencia en Twitter y las fotos de los fanáticos no se hicieron esperar.

Sin embargo, no todo fue color de rosa porque al final se descubrió la mentira y la policía tuvo que sacar del evento al Bad Bunny falso. El organizador Ibai Llanos también se refirió al tema: “ha habido hasta un Bad Bunny que pensaba que era Bad Bunny”.

Revisa el video completo aquí: