Revelan trailer de ‘Pasaje al paraíso’, película que une a Julia Roberts y George Clooney

Los fans de Julia Roberts y George Clooney están de júbilo tras saberse que estarán de nuevos juntos en la gran pantalla con ‘Pasaje al paraíso’, una comedia romántica con la que harán gala de su talento y química para reconquistar a su audiencia.

El 21 de octubre, es la fecha oficial de su estreno, por lo que aún habrá que esperar para disfrutar de esta pareja que no se había reencontrado en el set desde que protagonizaron Ocean’s Eleven en 2001, Ocean’s Twelve durante el 2004 y Money Monster en 2016. Por eso, al reunirlos de nuevo en una trama netamente ligera y repleta de romanticismo, más de uno deliró, pues ambas estrellas poseen el carisma y la versatilidad para sacar adelante este proyecto en el que por primera vez protagonizan una comedia, género que tenían abandonado desde hace tiempo.

Por eso, en esta oportunidad, les tocará mostrarse como una expareja que hará hasta lo imposible por impedir la boda de su hija de 19 años. Aquí ellos demostrarán que pese a sus diferencias, el amor puede renacer en ellos si se tiene claro sus objetivos de educar a sus hijos de la forma correcta y que no cometan los mismos errores que ellos ya realizaron en una oportunidad.

De ahí que esta producción está llamada a ser una de las más familiares, que dejará mensajes importantes y que además reconfirmará que esta pareja es la ideal para seguir consolidando este género que estaba perdiendo un poco de fuerza dentro de la exigente industria del entretenimiento.

Revelan trailer de ‘Pasaje al paraíso’, protagonizada por Julia Roberts y George Clooney

Y ante las expectativas que ha generado ‘Pasaje al paraíso’ y sus increíbles protagonistas Julia Roberts y George Clooney, sus realizadores decidieron dar un adelanto o primer trailer sobre lo que será está historia llena de amor, reflexión y muchas risas.

En las imágenes se puede apreciar la increíble conexión que hay entre estas impactantes figuras de la actuación que regresan renovados, felices y dispuestos a seguir cosechando éxitos, pero a través de un género en el que nunca habían experimentado juntos, sino por separado. “Pensé, bueno, esto solo funciona si es George Clooney”, dijo Roberts al recibir el guión y así lo reseñó el portal de Vanity Fair.

Mientras que Clooney coincidió en el criterio de que él no habría apostado por esta comedia sino lo hubiera hecho al lado de una actriz como ella: “Realmente no he hecho una comedia romántica desde ‘One Fine Day’. Julia y yo somos malos el uno con el otro de la manera más divertida”, señaló el actor a Deadline.