Protagonista de ‘50 sombras de Grey’ confesó que grabar la película fue todo un caos

Ya han pasado 7 años desde que se estrenó ‘50 sombras de Grey’ y pese a que fue una de las películas más censuradas y polémicas, ésta no ha dejado de cosechar éxitos sobre todo por la impecable actuación de sus protagonistas Jamie Dornan y Dakota Johnson.

Pero para sorpresa de muchos, pese a que en pantalla ambos mostraron una conexión muy especial y lograron cautivar y hasta seducir a los amantes del género romántico y sensual, tras cámaras todo fue más complejo e incluso hubo muchos desacuerdos que solo hasta hoy fueron revelados por Dakota quien no tuvo miedo al referir que hacer esta producción significó todo un caos del que aún no entiende cómo logró desarrollar con profesionalismo, pues nada resultó como ella esperaba.

“Yo era joven, tenía 23 años. Así que tenía miedo. Se convirtió en una locura. Hubo muchos desacuerdos diferentes. No he podido hablar de esto con sinceridad nunca, porque quieres promocionar una película de la manera correcta, y estoy orgullosa de lo que hicimos en última instancia porque todo resulta como se supone que debe ser, pero fue complicado. Lo cierto es que firmé para hacer una película muy distinta de la que acabamos haciendo”, dijo la actriz en una reciente entrevista que le realizó la revista Vanity Fair y así lo reseñó el portal Vandal.

Con esto, no solo dejó boquiabierta a la fiel audiencia de esta producción, sino que también dejó claro que no estaría dispuesta a realizar un proyecto similar, pues si algo defiende es su posición tras cada acuerdo cinematográfico.

Dakota se desahoga y dice que ‘50 sombras de Grey’ resultó un completo desastre

La actriz que sedujo a más de uno con su papel en ‘50 sombras de Grey’ también señaló que desde un principio siempre hubo fricciones y hasta desacuerdos entre la autora E.L James y los realizadores de esta película quienes nunca llegaron a un punto en común que les permitiera ir avanzando con esta historia en la que ella debió cumplir de principio a fin con muchas exigencias y escenas con las que no estuvo de acuerdo.