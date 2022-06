“Sé valiente, sé audaz, sé tú”, Emme, hija de JLo, responde a las críticas tras declararse no binaria

La camiseta con la que Emme responde a las críticas tras declararse no binaria Instagram

Hace unas semanas Emme, la hija de Jennifer López y Marc Anthony se declaró “no binaria” durante un concierto en el que cantó junto a su madre, y fue la cantante quien usó el pronombre “elle” para referirse a su hija.

JLo presentó a su hija en el concierto con mucho orgullo. “Elle está muy muy ocupade, llene de reservaciones en su agenda y es tan buene, me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten…”, dijo JLo para darle la bienvenida a Emme al escenario.

Desde hace meses la joven se ha caracterizado por sus atuendos andróginos, con pantalón oversize, camisetas, camisas, y chalecos con cabello corto.

Y ahora que se declaró no binaria, que quiere decir que no se identifica ni como hombre ni mujer, tanto ella como JLo, se han convertido en el blanco de las críticas.

“Eso es solo una moda, JLo no debería apoyar eso”, “que pena, tan pequeña y la dejan hacer lo que quieran”, “ella no debe saber ni qué significa eso”, “JLo debería ocuparse más de su hija en lugar de andar con novio”, y “pobre niña, no sabe nada de la vida y con esa mamá”, son algunas de las crueles críticas que se leen en redes.

Hija de Jennifer López responde a las críticas tras declararse no binaria

Emme, de 14 años se siente orgullosa y feliz de quien es, a pesar de las críticas, y ha dado grandes lecciones de amor propio y aceptación.

Recientemente, la joven respondió a los ataques de forma indirecta con una camiseta hermosa que tenía un poderoso mensaje.

“Sé valiente, sé audaz, sé tú”, es el mensaje escrito en una camiseta que la hija de JLo llevaba durante una visita junto a su madre al set de Ben Affleck.

Emme combinó esta camiseta de efecto tie dye en verde con un pantalón, y envió un gran mensaje a quienes pasan por lo mismo que ella.

Y es que aunque cada vez hay mayor inclusión, aun muchas personas no pueden aceptar a quienes no cumplen con las normas de la sociedad, y eso queda en evidencia con los crueles comentarios que Emme recibe.

