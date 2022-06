La promesa que le hizo Dayanara Peralta a Miguel Cedeño y que no le pudo cumplir

Dayanara Peralta había coincidido con el expresentador de farándula, Miguel Cedeño, en los pasillos de TC Televisión justo cuando ella estaba estrenando una nueva canción y justamente ‘la cerecita’ se preparaba para su regreso al canal. Justamente ahí, la cantante le hizo una promesa al comunicado que se quedó sin cumplir.

En el homenaje que preparó “De Boca en Boca” para “La cerecita del pastel” Dayanara y su esposo Jonathan Estrada recordaron la amistad que los unió a Miguel y recordaron la promesa que no se pudo cumplir.

Resulta que Miguel le compartió el cover de una canción y le pidió a Dayanara que lo cantara para su segmento “Guerreros de Vida”.

“Lastimosamente te me adelantaste pero está esa promesa ahí y te prometo que me la voy a terminar de aprender y te la voy a cantar lo más bonito que pueda para que te llegue allá al cielo porque gratitud es lo que más va a haber por siempre en mi corazón”, dijo entre lágrimas la cantante.

En su discurso Dayanara también reveló que con la ‘Cerecita’ eran amigos desde los 11 años y que obviamente por esa gran amistad él fue uno de los pocos invitados a su boda en enero de 2021.

Por otro lado, Jonathan Estrada, recordó que el presentador de farándula fue el primero que lo entrevistó cuando iniciaba en la actuación y que luego ‘la cerecita’ les había dicho que eran su pareja favorita.

“Créeme que es una de las amistades, es una de las personas que más me ha tocado. Fue la primera persona que me hizo un reportaje cuando llegué a televisión y desde el día uno confió en mi, desde el día uno me dio la importancia”, mencionó el productor.

Estrada destacó que nunca se pudo negar a darle una entrevista a Miguel Cedeño y reconoció que fue una persona “con esa simpatía única que pocos la tienen”. “Me enorgullece decir que eres, fuiste y serás un megatalento, fue un remolino, fue alguien que se ganó su propio autonombre ‘la cerecita’. No va a haber nunca más una cerecita en el país”, sostuvo.

¿Cuál fue la canción que le pidió ‘La Cerecita’ a Dayanara Peralta?

Dayanara Perata publicó en su cuenta de Instagram la canción que el presentador le pidió que cantara para el segmento “Guerreros de vida”. Se trata del tema “Hoy” interpretado por Diego Torres e Ivete Sangalo.