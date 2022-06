Las radicales transformaciones físicas son una marca de todo el clan Kardashian-Jenner, pero pocas veces algunas de ellas se ha atrevido a hablar de aquellos “retoques” a los que se someten. Sin embargo, Khloé Kardashian no solo reveló una de sus cirugías, sino que agradeció públicamente al doctor que la realizó.

No cabe duda de que la hermana que más ha impactado por su cambio de apariencia es Khloé, pues no solo mostró una radical pérdida de peso en los últimos años, sino que cambió mucho su figura, facciones y estilo.

La empresaria celebró su cumpleaños número 38 con una discreta celebración familiar, además de muchos mensajes de sus amigos más entrañables y cercanos.

Uno de ellos fue el del doctor Raj Kanodia, un cirujano plástico a quien la famosa le agradeció por haber creado una versión mejorada de sí misma con ayuda del bisturí.

“Te deseo otros cien años de salud, felicidad y éxito”, escribió el especialista a través de sus historias de Instagram.

Khloé Kardashian agradece a cirujano por dejar su nariz “perfecta”

La Kardashian no sudo en repostear la publicación y añadir un mensaje de agradecimiento en el que confirmó que su nariz fue operada.

“Gracias por mi nariz perfecta”, escribió en sus historias Khloé.

Khloé Kardashian ha recibido críticas por su cambio físico

La estrella de reality show se ha convertido en un personaje polémico por el radical cambio que muestra en su físico, pues cuando toda su familia saltó a la fama su apariencia era completamente diferente.

Khloé solía ser una mujer mucho más voluptuosa, con un tipo de rostro ovalado y una nariz redonda, sin embargo poco a poco transformó por completo su físico.

En gran parte, la celebridad cambió su estilo de vida, lo que la ha vuelto una mujer con cuerpo atlético, sin embargo los arreglos estéticos no han quedado por fuera.

Si hay algo que ha diferenciado a la fundadora de Good American es que se ha mostrado mucho más abierta sobre las cirugías que sus hermanas.

Recordemos que, en mayo participó en el podcast Dear Media Not Skinny But Not Fat con Amanda Hirsch, donde reveló algunos de los procedimientos que se ha realizado.